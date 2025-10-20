Хърватският министър на икономиката покани колегите си от ЕС да инспектират капацитета на адриатическия петролопровод „ЯНАФ“

Хърватският министър на икономиката Анте Шушняр заяви в Люксембург, че е поканил колегите си от Европейския съюз да посетят Хърватия и да се уверят лично в капацитета на държавната компания оператор на Адриатическия петролопровод „ЯНАФ“ (JANAF), предаде ХИНА. Изявлението беше направено след заседанието на министрите на енергетиката на ЕС, на което беше постигната договореност за постепенно прекратяване на вноса на руски газ до 2027 г.

„Днес представихме пред Европейската комисия и партньорите всички данни и за тях вече е ясно, че Хърватия разполага с достатъчен капацитет за транспортиране на петрол, за да посрещне нуждите на Унгария и Словакия. Поканих всички колеги да дойдат и сами да се уверят“, заяви Шушняр, цитиран от агенцията. Той отправи специална покана към унгарския външен министър Петер Сиярто, който нееднократно е поставял под съмнение възможностите на „ЯНАФ“ да снабдява рафинериите на унгарската петролна компания „МОЛ“.

По време на визитата си в Люксембург Шушняр проведе и двустранна среща със словашкия министър на икономиката Дениса Сакова, посочва ХИНА.

„Представихме нашите мощности, които предизвикаха интерес от страна на Сакова, но решенията за доставките на петрол към Словакия реално се вземат в Унгария“, отбеляза Шушняр.

Министрите на енергетиката на ЕС постигнаха съгласие за забрана на вноса на руски газ от 1 януари 2026 г., като съществуващите договори ще бъдат прекратени най-късно до 2028 г. След този срок доставките на руски газ – както втечнен, така и по тръбопровод – ще бъдат напълно забранени, припомня ХИНА.

Шушняр съобщи още, че корабът за втечнен природен газ „LNG Croatia“ се е завърнал на терминала на остров Крък, след като капацитетът му беше удвоен в Турция до 6,1 млрд. кубически метра годишно.

„Това е няколко пъти повече от нуждите на Хърватия. Действаме в дух на солидарност със съседите и можем да осигурим енергийна стабилност за региона почти до Бавария“, подчерта той.

Преди срещата в Люксембург Шушняр участва в сесия на алианса за ядрена енергия – инициатива на Франция, насърчаваща включването на ядрената енергия в политиките на ЕС. Алиансът вече обединява 16 държави членки, сред които и Хърватия.

„Ядрената енергия е ключова за енергийната самодостатъчност на Европа. Хърватия е готова за проекта Кръшко 2 и дори за изграждане на собствена централа“, каза министърът, като посочи, че страната разполага с готови проучвания на потенциални обекти още от 80-те години и може да се конкурира за бъдещо европейско финансиране в сектора.