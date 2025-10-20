Черна гора има подкрепата на Швеция за продължаване на интеграцията си в ЕС, каза шведският премиер Улф Кристершон

Швеция ще продължи да оказва пълна подкрепа на Черна гора по пътя ѝ към членство в Европейския съюз, заяви шведският премиер Улф Кристершон по време на среща с президента на Черна гора Яков Милатович в Стокхолм, предаде агенция МИНА.

Милатович, който днес започна официалното си посещение в Кралство Швеция, подчерта, че визитата е историческа – първа на черногорски държавен глава след възстановяването на независимостта на страната през 2006 г. На срещата присъства и шведският министър по европейските въпроси Джесика Розенкранц.

Двамата лидери обсъдиха политическото и икономическото сътрудничество между двете държави, като потвърдиха приятелския и съюзнически характер на отношенията си.

„Проведохме конструктивен разговор. Швеция е важен фактор в ЕС и нейната подкрепа за нашия европейски път е от изключителна важност. Днес отворихме нова страница в двустранните отношения“, заяви Милатович, цитиран от черногорската агенция. Той повтори, че Черна гора е готова да стане 28-ата държава членка на ЕС до 2028 г., като подчерта нуждата от ускоряване на започнатите реформи и призова всички политически сили да работят единно за тази цел.

В хода на срещата беше отбелязано, че съществува голям потенциал за засилване на икономическото партньорство. Черна гора проявява интерес към увеличаване на шведските инвестиции и към реализиране на съвместни проекти в областите на енергийния преход, възобновяемите източници и дигитализацията.

„Връзките между нашите икономики все още са слабо развити – трябва да работим по-усилено, за да ги засилим“, коментира Милатович.

Президентът припомни и значението на сътрудничеството в рамките на НАТО, към който Швеция се присъедини през 2024 г. Премиерът Кристершон потвърди, че Стокхолм подкрепя подхода на Подгорица, основан на реални реформи и европейски стандарти.

В рамките на визитата Милатович ще проведе срещи и с краля на Швеция Карл XVI Густав, както и с председателя на парламента Андреас Норлен, отбелязва МИНА.