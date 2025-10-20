Отделението по акушерство и гинекология към разградската болница отвори вратите си за бъдещи родители

Отделението по акушерство и гинекология към Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ отвори вратите си за бъдещи родители. Инициативата, която се организира за първи път, предизвика интерес сред бъдещите майки.

Началникът на отделението д-р Василена Манолова запозна гостите с историята на болница, представи пред и медицинския екип на отделението. Присъстващите разгледаха предродилната и родилна зала за водене на нормални раждания, операционните зали за цезарово сечение и малки интервенции, манипулационния сектор, стаите за родилките. Бъдещите майки видяха също интензивната стая за бебета.

Д-р Манолова отговори на всички въпроси, които вълнуваха посетителите относно условията за престой, за раждането и за грижата за новороденото и майката в болницата. Бъдещите родилки се интересуваха дали в разградската болница присъствието на бащата по време на раждането е разрешено, като медикът каза, че те се допускат само след раждане. Д-р Манолова заяви, че понякога се налага, когато нещо не е в компетенцията на екипа на отделението, родилките да се изпращат в по-големи лечебни заведения.

Гости в Деня на отворените врати бяха и група ученици от Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, които имат желание да учат медицина. „Не високите заплати, а успехите с пациентите са най-важното за нас - медиците“, обърна се към младите хора началникът на отделението по акушерство и гинекология.

На тръгване бъдещите майки и учениците получиха подаръци от ръководството на болницата.

За БТА д-р Василена Манолова каза, че от началото на годината в отделението са проплакали 120 бебета. От тях 53 са момченца, а 67 са момиченцата. По думите на медика преобладават ражданията с цезарово сечение, като те са 68. Д-р Манолова заяви, че се наблюдава ръст на новородените в разградската болница. Техният брой е с 15 повече в сравнение с 2024 г., като за цялата година тогава са проплакали 145 бебета. Тя посочи, че в отделението работят две акушер-гинеколожки – д-р Манолова и д-р Снежина Димитрова, две лекарки-неонатоложки и осем санитарки. „Каним млади колеги да се присъединят към екипа ни“, добави началникът на отделението по акушерство и гинекология в Разград.