Подробно търсене

Състезателите от Б националния отбор по ски скок взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния

Ива Кръстева
Състезателите от Б националния отбор по ски скок взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния
Състезателите от Б националния отбор по ски скок взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния
снимка: БФ Ски
Ръшнов,  
21.09.2025 12:15
 (БТА)

Състезателите от Б националния отбор по ски скок към БФ Ски взеха участие на състезание от открития шампионат  на Румъния.

На 70-метровата шанца в Ръшнов при девойките младша възраст Ива Карадимова зае четвърто място. При девойки старша Весела Карадимова също е четвърта, а Виктория Кръстанова се нареди шеста.

При юношите младша възраст Мартин Христов завърши на четвърта позиция, Данаил Павлович на 6-а, а при юноши старша Симеон Николов се класира шести.

Следващият старт на младите състезатели е на международен турнир, организиран от ФИС в Клингентал (Германия), съобщават от БФ Ски.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:02 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация