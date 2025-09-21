Състезателите от Б националния отбор по ски скок взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния

Състезателите от Б националния отбор по ски скок към БФ Ски взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния.

На 70-метровата шанца в Ръшнов при девойките младша възраст Ива Карадимова зае четвърто място. При девойки старша Весела Карадимова също е четвърта, а Виктория Кръстанова се нареди шеста.

При юношите младша възраст Мартин Христов завърши на четвърта позиция, Данаил Павлович на 6-а, а при юноши старша Симеон Николов се класира шести.

Следващият старт на младите състезатели е на международен турнир, организиран от ФИС в Клингентал (Германия), съобщават от БФ Ски.