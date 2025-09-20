Шансовете на Олимпик Марсилия за титлата във Франция не трябва да се отписват, заяви старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике заяви, че не иска да гледа много напред в бъдещето, но тимът на Олимпик Марсилия е напълно реален претендент за титлата във Франция, въпреки колебливия старт на сезона в Лига 1.

Двата тима се срещат на "Велодром" в неделя, а гостите от Париж ще бъдат без агитка от мерки за сигурност. Те обаче са лидер в класирането след първите четири кръга с максималните 12 точки, докато Олимпик Марсилия е с едва шест пункта. През миналия сезон марсилци финишираха на второ място, но на цели 19 точки зад вечния си съперник, който освен това направи и требъл.

"Не знам дали разликата между нас и тях се е увеличила. Но когато става дума за само един мач, при това далеч от дома, винаги е трудно. Ние сме спокойни и релаксирани, отиваме в Марсилия, за да играем нашата игра и да спечелим. Но за момента е трудно да се каже кой къде се намира, тъй като е едва петият кръг", каза Енрике.

ПСЖ няма загуба в Марсилия от ноември 2011 година насам, а през седмицата европейските шампиони са наложиха с 4:0 над Аталанта на старта на новия сезон в Шампионската лига.

"Всеки мач поставя под напрежение треньорите, футболистите и самите фенове. Но ние обичаме тези двубои. Обичаме, когато по трибуните има пламенни фенове. Няма значение кой е фаворитът, нашата задача е да се подготвим. Трябва да направим така, че да преодолеем натиска, на който те ще ни подложат в началото", добави испанският специалист.

Неговият колега Роберто де Дзерби се изказа ласкаво за ПСЖ и за самия Енрике.

"Това е най-добрият отбор на ПСЖ в историята. Миналата година те спечелиха почти всичко. Ние обаче искаме да ги победим и да спрем устрема им. Ситуацията при нас е трудна, но целите ни не са се променили. Искаме да се състезаваме с тях и да ги изпреварим. Може би в момента има разлика между нас и тях, но с битка можем да я заличим", каза Де Дзерби на пресконференцията преди мача.