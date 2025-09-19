Академик Бултекс 99 победи Шумен и спечели третото място на приятелския турнир по баскетбол Черноморски игри

Среща за третото място на турнира по баскетбол Черноморски игри:

Академик Бултекс 99 – Шумен 88:75 (23:18, 24:29, 18:13, 23:15)

Академик Бултекс 99 победи Шумен с 88:75 и спечели третото място на приятелския турнир по баскетбол Черноморски игри. За победителите Роджър Хемпфил и Петър Ралчев реaлизираха по 13 точки. За Шумен най-резултатни станаха Баръш Мустафа с 20 точки и Стефан Кръстаич с 14 точки.

Пред първата част играта бе сравнително равностойна. Академик Бултекс водеше в резултата, но допусна Шумен да изравни при 10:10. След това пловдивският тим отново поведе, но се стигна до ново равенство при 18:18. В края на периода играчите на Академик показаха по-добра и игра и взеха първата част с 23:18. След почти три минути игра през втората четвърт гостите успяха да поведат с 31:30. Символичните домакини отново поведоха малко след средата на периода при 37:35. На полувремето резултатът бе равен 47:47.

След почивката и равенство при 49:49 Шумен отново поведе в резултата. Играчите на Академик Бултекс 99 бързо си върнаха инициативата и отново поведоха. Пловдивският тим спечели третия период с 18:13 и преди последната част водеше с 5 точки – 65:60. През последната част Академик Бултекс 99 показа много по-добра игра и натрупа преднина от над 10 точки и заслужено спечели двубоя.

По-късно днес е срещата за първото място на турнира между отборите на Черно море Тича и Спартак Плевен.