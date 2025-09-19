Италианският баскетболен клуб Есети Баскет Терни привлече в състава си българския младежкия национал Мартин Ковачев

Есети Баскет Терни привлече в състава си българския младежкия национал Мартин Ковачев, съобщиха от италианския баскетболен клуб от Серия С.

204-сантиметровият Ковачев, който може да играе на позициите тежко крило и център, е роден на 10 април 2004 година в Сливен. Има мачове за юношеските национални селекции на България и за младежите до 20 години.

Той пристига в Италия през сезон 2018/2019 в школата на Трапани, с който дебютира в Серия А2. В последствие защитава цветовете на Таранто, Оледжо Баскет и Бриндизи.

Ковачев започна подготовка с новите си съотборници вчера, а може да направи дебют още утре в контролата срещу Атомика Сполето.