Бившият германски национал Томас Мюлер призна за проблемите в Бундестима

Томас Мюлер заяви, че германският национален отбор не е сред най-добрите в света. През август четирикратните световни шампиони допуснаха поражение с 0:2 срещу Словакия в квалификациите за Световното първенство.

"Германия имаше много проблеми, но не мисля, че има нещо лошо в тази загуба. Това няма как да повлияе на класирането им за Мондиал 2026. Знаем, че Германия не беше на върха на световния футбол през последните 6-7 години. Франция достигна до няколко финала, а Аржентина спечели Световното първенство в Катар", каза бившият германски национал Томас Мюлер, цитиран от медиите в страната.

Бундестима се намира на трето място в квалификационна група "А" с актив от 3 точки след 2 мача.

Мюлер беше национал на Германия между 2010 и 2024 година. Той игра в състава, триумфирал с титлата на Мондиал 2014.