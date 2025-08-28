Байерн (Мюнхен) се класира за втория кръг за Купата на Германия в последната минута, Хари Кейн пропусна първа дузпа от 2022-а година насам

Байерн (Мюнхен) срещна неочаквани трудности в първия кръг на турнира за Купата на Германия, но все пак елиминира играещия в Трета Бундеслига Веен (Висбаден) с 3:2.

Хари Кейн вкара една дузпа за баварците, а след това му беше дадена и още една, която пропусна и това стана негова първа грешка от бялата точка от 2022-а година, когато не успя да реализира с екипа на английския национален тим на Световното първенство в Катар. Преди този пропуск той беше направил поредица от 31 реализирани наказателни удара в официални срещи.

Срещата започна буквално по вкуса на гостите от Мюнхен, които откриха в 16-ата минута с първата дузпа на Кейн, а в 51-ата Майкъл Олисе удвои за 2:0. Последваха пропуски пред вратата на отбора от трета лига, като новото попълнение Луис Диас изтърва цели пет голови възможности за да вкара трети гол.

Домакините обаче най-напред върнаха един гол в 64-ата минута, а само шест по-късно и изравниха резултата, като и двата пъти се разписа Фатих Кая.

В 74-ата минута съдията даде втора дузпа за Байерн, която Кейн си спечели сам, съборен от Милан Наджад. Вратарят Флориал Щритцел спаси изстрела на Хари Кейн, както и добавката му, за да остави равенството 2:2 до последните секунди.

Течеше добавеното време на 90-те редовни минути и домакините вероятно вече се подготвяха за продълженията, но вратарят им този път се оказа грешник. Той не прецени както трябва центриране на Йосип Станишич от фланга, топката падна на Кейн, който с глава я прати в мрежата, за да донесе успеха на своите с 2:3.