Шаби Алонсо е доволен, че Реал Мадрид е гъвкав отбор и може да играе в различни системи

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо настоява, че не се мисли за конкурента в Испания Барселона в момента, в който подготвя тима за домакинството на новака Овиедо в неделя, съобщава ДПА.

Каталунците направиха силен старт на сецона с успех над Майорка с 3:0, докато Реал Мадрид се нуждаеше от попадението на Килиан Мбапе от дузпа за победата срещу Осасуна.

"Не се притеснявам от нищо. Занимавам се само с нашето ниво и какво правим. Всяка седмица искам да се подобряваме и да растем като отбор", каза баският специалист.

"Малко мачове са минали досега и трябва да ги анализираме. Имаме футболисти, с които имаме възможност да играем в различни системи, като ясно знаем какво искаме да направим. Можем да сме гъвкави. Ще опитам да помогна на Килиан и останалите да печелят срещите. Той е фундаментална част от отбора. Един от ключовете за успех през сезона е да играем като отбор", каза Алонсо.

Шаби Алонсо подцерта, че ще гледа внимателно бившия си съотборник Санти Касорла, който все още играе за Овиедо на 40 години. "Имам страхотни спомени с него като играч и съотборник. На Евро 2008 създадохме страхотен отборен дух. Може да видите колко много хора го обичат, а той е изключителен играч. Щастлив съм за всичко, което е направил - той се върна у дома и е ролеви модел в Овиедо", каза още Шаби Алонсо.