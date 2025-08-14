Полският Шльонск (Вроцлав) обвини Алекс Петков в нерпавомерно разтрогване на договора и го заплаши с последствия

Българският защитник Алекс Петков, който вчера вечерта беше представен като ново попълнение на гръцкия елитен клуб Кифисия, е заплашен от сериозни санкции – в това число финансови, както и евентуално спиране на правата от досегашния му клуб Шльонск (Вроцлав). Това стана ясно от изявление на поляците, публикувано на официалната страница.

Петков беше основен футболист в този отбор, но Шльонск отпадна от местната Екстракласа във второто ниво. Българинът не е искал да остава в този тим, като от Шльонск обясняват, как са се съобразили с желанието му, но са искали адекватна трансферна сума.

След това синът на бившия национал Милен Петков е изпратил писмо до клуба, в което обяснява, че прекратява договора си по вина на клуба. Шльонск оспорва това и също така оспорва и мотивите за решението на българския централен бранител.

"Шльонск Вроцлав съобщава, че е получил писмо от играча Алекс Петков, с което се прекратява договорът му по вина на клуба. Клубът подчертава, че твърденията на играча, съдържащи се в писмото, са неверни. Като причина за прекратяването на договора за сметка на клуба беше посочено "незаконно изваждане от тренировки и мачове на първия отбор без основателни спортни или дисциплинарни причини“. Не е вярно обаче, че играчът е бил отстранен от тренировките на първия отбор. Алекс Петков започна предсезонната подготовка с отбора, посещаваше тренировъчен лагер, участваше в тренировките на първия отбор през цялото време и беше в постоянен контакт със спортния директор на клуба относно планирания трансфер", започва писмото на клуба от Вроцлав.

"За всички, включително и за играча, беше очевидно, че с негово съгласие и след консултация с агента му, че Шльонск Вроцлав поради изпадане в по-ниска лига, се опитва да трансферира играча при условия, които удовлетворяват клуба и подхождат на самия него. През последните дни Шльонск Вроцлав отхвърли трансферна оферта от чуждестранен клуб, считайки я за неадекватна предвид пазарната и спортната стойност на играча. Това беше посрещнато с негативна реакция от страна на играча, който впоследствие прекрати договора си с клуба въз основа на гореспоменатите и според клуба неверни причини.

Поради действията на играча, клубът е претърпял очевидни щети. Съгласно правилата на ФИФА, страна, която е претърпяла щети в резултат на нарушение на договор от страна на нейната насрещна страна, има право на обезщетение. Освен това, новият клуб на играча е солидарно отговорен за обезщетение, ако може да се установи, че е склонил играча да наруши договора.

Имайки предвид гореизложеното, Ви информираме, че в случай че Алекс Петков подпише спортен договор с нов клуб, Шльонск Вроцлав ще предяви иск срещу играча и новия клуб, като солидарно отговорни, за обезщетение в размер, равен на клаузата за откупуване в договора на играча. Клубът ще иска също така дисквалификация на играча и забрана за трансфери в новия клуб в максималната степен, разрешена от закона", се казва още в писмото на Шльонск.

26-годишният Алекс Петков е юноша на Черно море (Варна) и на шотландския Хартс, като е играл и в България, и зад граница. За националния тим на България има 17 мача и е редовен първи избор в селекцията на Илиан Илиев.