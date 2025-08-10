Георги Костадинов се върна в групата на Левски за мача със Спартак (Варна), Мустафа Сангаре и Карл Фабиен отсъстват

Един от лидерите на Левски Георги Костадинов попадна в групата на Левски за мача със Спартак (Варна) тази вечер. Халфът се контузи в реванша срещу Брага и пропусна срещите със Славия, както и първия двубой със Сабах в Лигата на конференциите. Вероятно той ще получи игрово време днес, но няма да е титуляр за "сините".

Извън групата, както се очакваше, останаха нападателят Мустафа Сангаре, който има мускулна травма, както и Карл Фабиен, който също има леки проблеми. В разширения състав не е и вратарят Огнян Владимиров, като резерва ще бъде новото попълнение Мартин Луков.



Група от 20 футболисти определи треньорът Хулио Веласкес и ето я и нея: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Георги Костадинов, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.