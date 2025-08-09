Подробно търсене

Реал Мадрид продължи договора на Гонсало Гарсия до 2030 година

Ива Кръстева
Реал Мадрид продължи договора на Гонсало Гарсия до 2030 година
Реал Мадрид продължи договора на Гонсало Гарсия до 2030 година
снимка: AP Photo/Marta Lavandier
Мадрид,  
09.08.2025 10:05
 (БТА)

Реал Мадрид продължи договора на нападателя Гонсало Гарсия. Новото споразумение с 21-годишния испанец е до 30 юни 2030-а, съобщава ESPN, позовавайки се свои източници.

След Световното клубно първенство заплатата на Гарсия е била увеличена, но Реал също така значително е повишил и размера на клаузата за откупуване на играча.

На турнира в САЩ Гарсия отбеляза 4 гола и направи 1 асистенция в 6 мача.

През сезон 2024/2025 той има 30 гола и 6 асистенции в 46 срещи за Реал във всички турнири.

Transfermarkt оценява трансферната стойност на играча на 8 милиона евро.

/ИК/

Свързани новини

05.08.2025 16:25

Бъдещето на Ендрик в Реал Мадрид остава несигурно, клубът ще решава на Гонсало Гарсия

Бъдещето на бразилеца Ендрик Фелипе в Реал Мадрид остава несигурно на фона на информациите, че испанският гранд планира да задържи в редиците си Гонсало Гарсия Торес като алтернатива на Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе
03.08.2025 13:53

Реал Мадрид е готов да продаде Дани Себайос за 10 милиона евро

Реал Мадрид е готов да се раздели с халфа Дани Себайос, съобщава Fichajes. Според източника, 28-годишният испанец не е включен в дългосрочните планове на Реал Мадрид. Мадридският клуб работи активно за намиране на решение, което ще бъде от полза за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:07 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация