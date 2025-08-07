Ясни са номинираните за трофея "Йохан Кройф" за най-добър треньор за 2025 година

Номинираните за трофея "Йохан Кройф" за най-добър треньор за 2025 година вече са ясни. Победителят ще бъде обявен по време на церемонията по връчване на Златната топка, която се организира съвместно от Европейската футболна централа (УЕФА) и "Амаури Груп", собственик на медийните компании - списание "Франс Футбол" и вестник "Екип".

Номинираните при мъжете са: Антонио Конте (Италия, Наполи), Луис Енрике (Испания, Пари Сен Жермен), Ханзи Флик (Германия, Барселона), Енцо Мареска (Италия, Челси) и Арне Слот (Нидерландия, Ливърпул).

В женския футбол номинациите включват: Соня Бомпастор (Франция, Челси), Артур Елиас (Бразилия, Бразилски национален отбор), Джъстин Мадугу (Нигерия, Нигерийски национален отбор), Рене Слегерс (Нидерландия, Арсенал) и Сарина Вигман (Нидерландия, Английски национален отбор).

Церемонията ще се проведе на 22 септември (понеделник) в Париж.