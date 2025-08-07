Подробно търсене

Ясни са номинираните за трофея "Йохан Кройф" за най-добър треньор за 2025 година

Кремена Младенова
Ясни са номинираните за трофея "Йохан Кройф" за най-добър треньор за 2025 година
Ясни са номинираните за трофея "Йохан Кройф" за най-добър треньор за 2025 година
снимка: AP Photo/Michel Euler
Париж,  
07.08.2025 17:17
 (БТА)

Номинираните за трофея "Йохан Кройф" за най-добър треньор за 2025 година вече са ясни. Победителят ще бъде обявен по време на церемонията по връчване на Златната топка, която се организира съвместно от Европейската футболна централа (УЕФА) и "Амаури Груп", собственик на медийните компании - списание "Франс Футбол" и вестник "Екип".

Номинираните при мъжете са: Антонио Конте (Италия, Наполи), Луис Енрике (Испания, Пари Сен Жермен), Ханзи Флик (Германия, Барселона), Енцо Мареска (Италия, Челси) и Арне Слот (Нидерландия, Ливърпул).

В женския футбол номинациите включват: Соня Бомпастор (Франция, Челси), Артур Елиас (Бразилия, Бразилски национален отбор), Джъстин Мадугу (Нигерия, Нигерийски национален отбор), Рене Слегерс (Нидерландия, Арсенал) и Сарина Вигман (Нидерландия, Английски национален отбор).

Церемонията ще се проведе на 22 септември (понеделник) в Париж.

/КМ/

Свързани новини

29.10.2024 12:23

Анчелоти: "Преди всичко благодаря на Вини и Карвахал"

Старши треньорът на Реал Мадрид Карло Анчелоти благодари на своите играчи, служителите и президента на клуба Флорентино Перес, след като спечели наградата Треньор на годината на церемонията по връчването на Златната топка в понеделник
28.10.2024 23:15

Христо Стоичков обяви наградата "Йохан Кройф" за най-добър треньор на Карло Анчелоти

Христо Стоичков обяви трофея "Йохан Кройф" за най-добър треньор в компанията на сина на легендата Жорди Кройф. Синът му заяви, че много би искал баща му да бъде на церемонията. Българският носител на "Златната топка" обяви победителя Карло Анчелоти

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:41 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация