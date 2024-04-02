БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг във Втора лига

site.btaБФС обяви съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг във Втора лига
Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) обяви назначенията за срещите от предстоящия 27-и кръг във Втора професионална лига.
Мачове ще се играят на 5-и, 6-и, 7-и и 8-и април.
Съдийски назначения, 27-ми кръг, Втора лига:
5 април 2024 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Септември Сф - Спартак 1918
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
СН: Крум Добринов Стоилов
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Марек 1915
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Йосиф Петров Ронков
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - Спортист 2009
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ти: Владимир Николаев Кирилов
СН: Илко Мирославов Топалов
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ОФК Янтра 2019
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Радослав Тодоров Станев
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Георги Георгиев Спасов
СН: Стефан Спасов Иванов
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - Общински футболен клуб Бдин-1923
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ти: Антонио Тодоров Антов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
Дунав Русе - ПФК Марица 1921
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Тихомир Димитров Костовски
7 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Беласица
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ти: Любомир Николаев Вушовски
СН: Живко Герганов Недялков
8 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ЦСКА 1948 II
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Тодор Недялков Киров
СН: Красимир Иванов Василев
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/КМ/
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