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БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг във Втора лига

Кремена Младенова
БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг във Втора лига
БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг във Втора лига
снимка: БТА, архив
София,  
02.04.2024 18:27
 (БТА)

Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) обяви назначенията за срещите от предстоящия 27-и кръг във Втора професионална лига.

Мачове ще се играят на 5-и, 6-и, 7-и и 8-и април.

Съдийски назначения, 27-ми кръг, Втора лига:

5 април 2024 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Септември Сф - Спартак 1918
ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1: Иво Николаев Колев    АС2: Димитър Русенов Русев
4-ти: Стоян Панталеев Арсов                
СН: Крум Добринов Стоилов     
 
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Марек 1915
ГС: Любослав Бисеров Любомиров    АС1: Марин Иванов Бонев    АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ти: Борис Борисов Попов                
СН: Йосиф Петров Ронков     
 
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - Спортист 2009
ГС: Станимир Георгиев Тодоров    АС1: Михаел Николаев Денчев    АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ти: Владимир Николаев Кирилов                
СН: Илко Мирославов Топалов     
 
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ОФК Янтра 2019
ГС: Димитър Димитров Димитров    АС1: Драгомир Руменов Милев    АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов                
СН: Радослав Тодоров Станев     
 
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас
ГС: Геро Георгиев Писков    АС1: Радослав Георгинов Вутов    АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Георги Георгиев Спасов                
СН: Стефан Спасов Иванов     
 
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - Общински футболен клуб Бдин-1923
ГС: Денислав Йорданов Сталев    АС1: Желязко Димитров Пилатов    АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ти: Антонио Тодоров Антов                
СН: Владимир Йорданов Владимиров     
 
6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
Дунав Русе - ПФК Марица 1921
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1: Димитър Валентинов Мекушин    АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ти: Стилян Стоянов Колев                
СН: Тихомир Димитров Костовски     
 
7 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Беласица
ГС: Димитър Цолов Буров    АС1: Георги Димчев Великов    АС2: Асен Крумов Крумов
4-ти: Любомир Николаев Вушовски                
СН: Живко Герганов Недялков     
 
8 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ЦСКА 1948 II
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев    АС1: Красимир Атанасов Атанасов    АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Тодор Недялков Киров                
СН: Красимир Иванов Василев     
 
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/КМ/

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