БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг във Втора лига

Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) обяви назначенията за срещите от предстоящия 27-и кръг във Втора професионална лига.

Мачове ще се играят на 5-и, 6-и, 7-и и 8-и април.

Съдийски назначения, 27-ми кръг, Втора лига:

5 април 2024 г., петък, 17:00 ч.

ПФК Септември Сф - Спартак 1918

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ти: Стоян Панталеев Арсов

СН: Крум Добринов Стоилов



6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ФК Марек 1915

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ти: Борис Борисов Попов

СН: Йосиф Петров Ронков



6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Литекс Ловеч - Спортист 2009

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ти: Владимир Николаев Кирилов

СН: Илко Мирославов Топалов



6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - ОФК Янтра 2019

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ти: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Радослав Тодоров Станев



6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ти: Георги Георгиев Спасов

СН: Стефан Спасов Иванов



6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - Общински футболен клуб Бдин-1923

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ти: Антонио Тодоров Антов

СН: Владимир Йорданов Владимиров



6 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

Дунав Русе - ПФК Марица 1921

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ти: Стилян Стоянов Колев

СН: Тихомир Димитров Костовски



7 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ОФК Беласица

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Асен Крумов Крумов

4-ти: Любомир Николаев Вушовски

СН: Живко Герганов Недялков



8 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ЦСКА 1948 II

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ти: Тодор Недялков Киров

СН: Красимир Иванов Василев



СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.