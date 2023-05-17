Волен Чинков ще ръководи двубоя от Втора лига между Созопол и Спортист Своге

site.btaВолен Чинков ще ръководи двубоя от Втора лига между Созопол и Спортист Своге
Съдийски назначения за мачовете от 31-ия кръг във Втора футболна лига:
19 май, 14:30 часа
ПФК Марица 1921 - ОФК Беласица
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
19 май, 18:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ФК Витоша
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Камен Михайлов Алексиев
20 май, 18:00 часа
ПФК Добруджа 1919 - Ботев Пд II
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Радан Василев Мирянов
20 май, 18:00 часа
ФК Созопол - Спортист Своге
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Станимир Илков Илков АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Атанас Петров Бозев
20 май, 18:00 часа
Дунав Русе - Миньор Перник
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Йордан Иларионов Дурчев
20 май, 18:00 часа
ОФК Спартак Плевен - ФК Струмска слава 1927
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
21 май, 18:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Георги Генов Нарлев
21 май, 18:00 часа
ФК Литекс Ловеч - ЦСКА 1948 II
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Владимир Йорданов Владимиров
22 май, 15:30 часа
ФК Крумовград - ФК Етър ВТ
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Йордан Веселинов Гулев
/ХБ/
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