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Волен Чинков ще ръководи двубоя от Втора лига между Созопол и Спортист Своге

Асен Даскалов
Волен Чинков ще ръководи двубоя от Втора лига между Созопол и Спортист Своге
Волен Чинков ще ръководи двубоя от Втора лига между Созопол и Спортист Своге
снимка: БТА
София,  
17.05.2023 14:40
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от 31-ия кръг във Втора футболна лига:

19 май, 14:30 часа
ПФК Марица 1921 - ОФК Беласица
ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
19 май, 18:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ФК Витоша
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Мартин Живков Великов                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
20 май, 18:00 часа
ПФК Добруджа 1919 - Ботев Пд II
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
20 май, 18:00 часа
ФК Созопол - Спортист Своге
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
20 май, 18:00 часа
Дунав Русе - Миньор Перник
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Йордан Иларионов Дурчев     
 
20 май, 18:00 часа
ОФК Спартак Плевен - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
21 май, 18:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Монтана 1921
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
21 май, 18:00 часа
ФК Литекс Ловеч - ЦСКА 1948 II
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
22 май, 15:30 часа
ФК Крумовград - ФК Етър ВТ
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет                
СН:    Йордан Веселинов Гулев  

/ХБ/

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