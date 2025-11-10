Флора (Талин) спечели шампионската титла на Естония по футбол за 16-и път в своята история, след като победи Пярну Вапрус с 3:0 като гост в последния ден от сезона. Така Флора събра 82 точки и завърши с три пред големия си конкурент и преследвач ФКИ Левадия (Талин), които приключиха първенството с 2:2 срещу Харю ИК Лаагри. Друг традиционен естонски клуб – Талинна Калев пък остана на последното 10-о място и изпадна във втора лига.

Бившият капитан на националния отбор на Естония Константин Василиев спечели лигата в дебютния си сезон като треньор на Флора. 41-годишният Василиев, който има 159 мача и 26 гола за страната си, беше печелил лигата четири пъти като играч със същия отбор, както и три пъти с Левадия.

Преди последния кръг Флора имаше преднина от 1 точка, а защитаващият титлата си тим на Левадия трябваше да победи, както и да разчита на провал на лидера – равенство или поражение. Нито един от тези сценарии не се осъществи, което направи мача на Левадия безпредметен. Левадия има 11 титли на Естония и е вторият най-успешен клуб в страната, а сега ще трябва да се задоволи с участие в турнира Лига на Конференциите през есента.

Флора – единственият естонски отбор, играл в груповата фаза на европейските турнири, ще се бори през Шампионската лига от лятото на 2026-а година.