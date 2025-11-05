Подробно търсене

Алекси Лалас не смята, че Кристиан Пулишич е достоен за капитан на националния тим на САЩ

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/David Zalubowski, File
Ню Йорк,  
05.11.2025 14:17
 (БТА)

Легендата на американския футбол Алекси Лалас смята, че играчът на Милан Кристиан Пулишич не трябва да бъде капитан на националния отбор на САЩ по футбол. Бившият защитник заяви тази позиция в подкаста State of the Union.

"Не вярвам, че Пулишич е капитанът, от който този отбор има нужда или който тимът желае. Проблемът е кой друг да бъде? Кой е готов за тази роля? Никой", каза Лалас.

55-годишният бивш футболист все пак посочи Крис Ричардс, Уестън Маккени и Тайлър Адамс като евентуални алтеринтави, но уточни, че в момента все още не са на висота.

На 27 години Кристиан Пулишич вече е един от голмайсторите в историята на тима на САЩ, като пред него са само легендите Клинт Дъмпси и Ландън Донован.

"Идеята ми е, че невинаги най-добрият футболист е достоен за ролята на капитан и лидер и това не е новина. Виждали сме го много пъти през годините. Понякога е необходимо да се направи крачка назад и да се каже: "Това е най-добре за отбора", каза още Алекси Лалас.  

