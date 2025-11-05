Алекси Лалас не смята, че Кристиан Пулишич е достоен за капитан на националния тим на САЩ

Легендата на американския футбол Алекси Лалас смята, че играчът на Милан Кристиан Пулишич не трябва да бъде капитан на националния отбор на САЩ по футбол. Бившият защитник заяви тази позиция в подкаста State of the Union.

"Не вярвам, че Пулишич е капитанът, от който този отбор има нужда или който тимът желае. Проблемът е кой друг да бъде? Кой е готов за тази роля? Никой", каза Лалас.

55-годишният бивш футболист все пак посочи Крис Ричардс, Уестън Маккени и Тайлър Адамс като евентуални алтеринтави, но уточни, че в момента все още не са на висота.

На 27 години Кристиан Пулишич вече е един от голмайсторите в историята на тима на САЩ, като пред него са само легендите Клинт Дъмпси и Ландън Донован.

"Идеята ми е, че невинаги най-добрият футболист е достоен за ролята на капитан и лидер и това не е новина. Виждали сме го много пъти през годините. Понякога е необходимо да се направи крачка назад и да се каже: "Това е най-добре за отбора", каза още Алекси Лалас.