Студенти и преподаватели от Великотърновския университет участваха в международна програма за подготовка на бъдещи учители

Студенти и преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ участваха в международна програма за подготовка на бъдещи учители в ранното детско развитие и началния училищен етап, съобщи за БТА доц. д-р Катя Симеонова. Те са участвали в смесената интензивна програма „STEM за всички: интегриране на технологии за преодоляване на затрудненията в обучението“ в румънския град Яш.

В програмата се включиха преподаватели от Румъния, България, Гърция и Португалия, разказа доц. Симеонова. Тя съчетаваше интердисциплинарен подход и международно сътрудничество, поставяйки акцент върху проектното, проблемното и изследователското учене в ранна детска възраст. Разгледани бяха интегрирането на устойчивост и дигитални инструменти в STEM уроците в начален училищен етап, приобщаването и преодоляването на стереотипите в науката, както и развитието на метакогнитивното и рефлексивното учене.

На срещата България е била представена от преподавателите на Педагогическия факултет на Великотърновския университет доц. д-р Катя Симеонова и гл. ас. д-р Борислава Иванова. В програмата заедно с тях са участвали и четвъртокурсничките Мадлен Петкова, Сияна Дрохлева, Карина Цвяткова, Далия Симеонова, Кристина Кондева и Цветелина Атанасова от „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Участниците демонстрираха висока мотивация, креативност и професионализъм в международна академична среда, коментира доц. Симеонова. В рамките на пет дни интензивна работа студентите и преподавателите участваха в лекции, практически работилници, наблюдения и международни дискусии. Те бяха посветени на това как бъдещите учители могат да вдъхновяват любопитство, критическо мислене и научен дух още в най-ранните етапи на възпитанието и обучението. Програмата създаде ценни професионални и лични контакти между участниците и преподавателите от партньорските университети. Това поставя основа за бъдещи съвместни инициативи, научни обменни програми и продължаващо международно сътрудничество в областта на ранното детско развитие и началното образование, подчерта доц. Симеонова.

БТА припомня, че доц. Симеонова и нейните студенти често участват в различни инициативи както в България, така и в чужбина. В края на септември те се включиха в онлайн среща, организирана от Българската православна църковна и културна общност „Света Богородица“ в Малмьо. Доц. Симеонова е и създател на образователната инициатива „Маратон за герои“, която вече четири години помага на ученици в България и чужбина.