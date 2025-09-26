Подробно търсене

Софийската опера отложи премиерата на „Тоска" за утре

Публика очаква началото на премиерата на „Тоска“ пред сградата на Софийска опера. Снимка: Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
26.09.2025 19:50 | ОБНОВЕНА 26.09.2025 21:05
 (БТА)

Софийската опера отложи премиерата на „Тоска“ за утре.

Към 19:20 ч. тази вечер събралата се в залата публика бе помолена от озвучителната уредба да напусне за неопределено време, поради възникнал инцидент.

Оказа се, че възрастна жена от публиката е починала, докато очаква началото на спектакъла. На мястото пристигна линейка и полиция, видя репортер на БТА.

Малко след 20:00 ч., отново от озвучителната система, бе съобщено, че представлението се отлага за утре. 

Спектакълът дирижира маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов. За централните роли са поканени Мария Хосе Сири от Уругвай – като Тоска, Щефан Поп (Румъния) – Каварадоси, и Клаудио Згура (Италия) – барон Скарпия. Партнират им Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова, оркестър и хор с диригент Виолета Димитрова,Хора на софийските момчета“ с ръководител Александър Митев.

/ДД/

Списание ЛИК

В допълнение

