Подробно търсене

Инцидент отложи началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера

Инцидент отложи началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера
Инцидент отложи началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера
Публика очаква началото на премиерата на „Тоска“ пред сградата на Софийска опера. Снимка: Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
26.09.2025 19:50
 (БТА)

Инцидент отложи началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера, видя репортер на БТА.

Възрастна жена от публиката почина, докато очакваше началото на спектакъла. На мястото пристигна линейка.

Публиката бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта.

Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.

 

/ ДД

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:20 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация