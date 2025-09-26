Италианският концептуален артист Паоло Вивиан и кураторът Дора Буларт идват в София за представянето на изложбата Dindele Dondele campanò. Тя ще бъде открита на 30 септември в Hostgallery и ще продължи до 18 октомври, съобщават домакините.

Проектът започва с пърформанс по време на празника на църквата „Свети Георги“ в Серсо, родния град на художника. Влизайки в ролята на звънар, Вивиан поставя акцент върху силата на камбанния звън – някога носител на надежда и общност, а днес редуциран до рутинен жест или механично действие. В София той предлага нов прочит на тази символика, приканвайки зрителите да изградят свой „храм“ на радостта и духовната свобода.

„Художникът поставя тези религиозни символи в хромирани кубични обекти, които стават нови знаци за трансформиране на колективната памет, давайки възможност и приканвайки публиката си да участва в играта и да изгради свой храм, този на свобода и радост“, казва кураторът Дора Буларт.

Паоло Вивиан е роден през 1962 г в Италия. Той е мултидисциплинарен концептуален художник, фокусиран върху теми свързани с колективната памет, идентичността и тяхната рефлекция върху социалното поведение и социалните модели. Участвал е в множество международни изложби, фестивали, кураторски проекти и симпозиуми в Италия, Германия, Финландия, Франция, Люксембург, България, Холандия и Литва. Отличен с множество награди за творчество. Живее и работи в Тренто, Италия. Основател на международната художествена мрежа sKulturclub. В България е представял свои работи в няколко изложби.

