Празникът на Добрич бе отбелязан с концерт на група “Молец” и дует La Bouche

Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
Наташа Райт и Джоузеф Томпсън от La Bouche. Снимка: Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова (ПК)
Добрич,  
26.09.2025 09:07
 (БТА)

Празникът на Добрич бе отбелязан с концерт на група “Молец” и дует La Bouche. Събитието бе част от четиридневното второ издание на “Добрич фест”, което се проведе в градския парк “Св. Георги”.

Дуетът La Bouche излезе на сцената, за да изпълни познати за публиката световни хитове от 90-те години като Be my lover, Sweet Dreams, Johnny B, Where do you go.

По-рано българската група “Молец” представи програма с песните “7 дни”, “Вятъра”, “Цялото време”, “Бял лист” и други свои хитове.

Кметът на Добрич Йордан Йорданов пожела на всички да бъдат здрави и добри. “Нека да се стараем да търсим това, което ни обединява, да бъдем заедно в трудни моменти”, каза още той.

Концертната програма завърши със заря.

В предишните три вечери добричлии имаха възможност да посетят концерти на Звезди, Роби и народната певица Петя Панева.

С военен ритуал и панихида започнаха честванията на 25 септември – Деня на Добрич. След това на тържествено заседание на Общинския съвет по случай празника на града бяха връчени наградите “Почетен гражданин”.

