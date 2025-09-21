Най-големите заповеди са да възлюбиш Господа, Бога твоего и ближния като себе си, каза Ловчанският митрополит Гавриил

На въпрос на един законник коя е най-голямата заповед, Господ отговорил, че първа заповед е възлюби Господа, Бога твоего, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си разум. Втора подобна е възлюби ближния като себе си. Ако тези заповеди изпълним, ние изпълняваме целия закон с всички други заповеди. Или, казано по друг начин, всички други заповеди са дадени да ни помогнат, за да можем да изпълним тези две най-големи заповеди. Това каза Ловчанският митрополит Гавриил в неделната си проповед в храма „Света Троица” в Ловеч, където отслужи света литургия в съслужение с духовници от епархията. Службата беше огласяна от песнопенията на смесения хор „Благовещение” към светата обител.

Дядо владика припомни, че преподобни Силуан Атонски казва, че ако обичаме някого, ние постоянно мислим за него, говорим за него и имаме желание да бъдем с него. „С това може да се изпитаме дали ние наистина обичаме Господа – мислим ли постоянно за Него, говорим ли постоянно за Него, желаем ли да бъдем с Него и с Неговата благодат. Очевидно ние сме далече да обичаме така Господа, както Господ ни е казал”, каза митрополитът.

Той каза, че друга заповед, която ни показва дали ние обичаме Господа, е тази дали обичаме ближния. Защото не можеш да обичаш Бога, ако не обичаш ближния. А ближните са хората, с които общуваме, които са всекидневно около нас, с които се виждаме и говорим. Ако ние обичаме ближния, ние не можем да се караме с него, ще му прощаваме обидите, няма да имаме неприязън към него. Но сигурно има хора около нас, към които имаме неприязън и злоба, и ги осъждаме. И може би на думи им прощаваме, но с цялото си сърце – не. Това също показва доколко обичаме Господа”, допълни архиереят.

Силуан Атонски казва, че най-голямата проверка дали обичаме Господа е дали обичаме враговете си. „Това наистина е много трудно. Човек, който ти вреди, мрази те и те клевети, такъв човек да обичаш, не е по силите на човека, но е по силите на Божията благодат. Ако ние се стремим да не му вредим, да не го мразим, да се стараем да се молим за него, ако така постъпваме, с времето може да дойде да имаме любов към него. Това е действително най-високата заповед – да обичаме враговете”, посочи Ловчанският митрополит Гавриил.

С проповед към миряните в храма се обърна и отец Тихон.