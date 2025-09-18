Подробно търсене

Книгата „Магия ли е българската храна“ на акад. Атанас Атанасов ще бъде представена в Българската академия на науките

Сградата на Българска академия на науките (БАН) на ул. „15 ноември“ №1 в столицата. Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПБ)
София,  
18.09.2025 15:44
 (БТА)

Книгата „Магия ли е българската храна“ на акад. Атанас Атанасов ще бъде представена на 25 септември в 17:00 ч. в Големия салон на Българската академия на науките (БАН) в София, съобщават от издателство „Захарий Стоянов“.

По думите им книгата е дълбоко изследване за връзката между българското биоразнообразие, генома на българите, микробиома и тяхното отражение върху здравето и дълголетието. Тя поставя въпроса има ли магия в българската храна и търси отговор не само в науката, но и в тънките струни на човешката душа, добавят от „Захарий Стоянов“.

Атанас Атанасов е един от водещите земеделски учени в България – пионер в растителната биотехнология от 1967 г., автор на значими изследвания в областта на тъканните култури, генетичното инженерство и омикс-технологиите, информират издателите.

