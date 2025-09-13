Учебната година във Висшето училище по телекомуникации и пощи бе открита днес с церемония в Аула „Максима“ на образователната институция.

На събитието дипломантите от „Випуск 2025“ получиха своите дипломи, а първокурсниците от „Випуск 2025-2026“, влезли с най-висок успех, получиха грамоти.

За 144-и път институцията, която обучава кадри за телекомуникациите, съобщенията, пощите, стартира новата академична година. От далечната 1881 година, когато княз Александър Батенберг създава телеграфно-пощенско училище и удря първия звънец в него до днес, ни делят 144 първи учебни дни, 144 първи учебни звънеца, които дават всяка поредна година началото на един нов цикъл в развитието на най-старото специализирано висше училище в страната, каза ректорът проф. Миглена Темелкова.

Тя подчерта, че в последните години висшето училище е създало специалности, които нямат аналог и в балканското образователно пространство. Заедно с колегите си от медицинските университети в Плевен и Пловдив и с Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия създават първите интердисциплинарни специалности в страната. Заедно с партньори от бизнеса правят специалности, необходими на компаниите.

Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов участва в церемонията за откриването на новата учебна година във Висшето училище по телекомуникации. Той поздрави преподавателите и студентите и отбеляза, че 144-годишната история на Висшето училище по телекомуникации и пощи е история на напредък. „И още по-важното е, че бъдещето на това учебно заведение е историята, която тепърва ще се пише от вас, младите хора в тази зала. Нека новата учебна година да бъде пълна със смелост, упоритост и вдъхновение. Нека тази годишнина бъде за всички ни източник на гордост, но и напомняне, че традицията има смисъл само тогава, когато ражда бъдеще“, каза министър Караджов.

Сред присъстващите на церемонията бяха също заместник министърът на образованието и науката Николай Витанов, заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски, председателят на Комисията по образованието и науката Андрей Чорбанов, председателят на Комисията по транспорт и съобщения Кирил Добрев, лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, генералният директор на БНР Милен Митев, представители на медиите, на бизнеса и общественици.