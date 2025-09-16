ПТИ: Индия цели 5% дял от глобалното корабостроене до 2030 г., заяви министър

Индийският министър на пристанищата, корабоплаването и водните пътища Шантану Такур заяви вчера, че правителството си е поставило за цел на страната да се падат 5% от световното корабостроене до 2030 година и в нея да бъдат изградени 10 корабостроителници на световно равнище с подкрепата на публично-частно партньорство и международно сътрудничество, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

„Индия цели да се превърне в глобален хъб за устойчиво корабостроене с помощта на реформи в политиките, технологични иновации и силно сътрудничество между индустрията и правителството“, заяви министър Такур, обръщайки се към конференция в Гоа, посветена на развитието на корабостроенето в Индия до 2047 г.

„Корабостроенето е повече от индустрия – то е символ на националната сила и самодостатъчност. Нашата визия е да направим Индия не просто участник, а водач в устойчивото корабостроене, допринасяйки за зеления ръст, синята икономика и политиката „Самодостатъчна Индия“, заяви министърът на пристанищата.

„Нашата програма за модернизиране на пристанищата е амбициозна, но постижима. Стремим се към 5% дял от глобалното корабостроене до 2030 г. – значителен скок от настоящата ни позиция. Това ще бъде постигнато чрез стратегически инвестиции в автоматизацията, цифровата технология и зелените иновации в корабостроенето“, заяви той.

Такур заяви, че правителството планира допълнително да разработи „10 корабостроителници на световно равнище до 2030 г., подкрепени от публично-частното партньорство и международното сътрудничество, което ще доведе до индийските брегове най-добрите практики в световен мащаб“.

Той подчерта бързата трансформация на морския сектор през последното десетилетие под ръководството на премиера Нарендра Моди.

Министърът заяви, че движението на товари по вътрешните водни пътища се е увеличило с над 320% от 2014 г. насам, значително намалявайки разходите за логистика, докато същевременно се засилва ролята на екологичния транспорт. Този ръст съвпада с поставената от Индия цел за износ от два трилиона долара до 2030 г. и с целта за нулеви въглеродни емисии до 2070 г.

Правителството се е фокусирало върху модернизирането на пристанищната инфраструктура и подобряване на ефективността във веригите за доставки, заяви министърът.

Такур заяви, че правителството работи по установяването на национална линия за превоз на контейнери до 2030 г., като целта е постигането на 50% родна продукция на контейнеровозите до 2035 г.

„Този амбициозен проект ще намали разчитането на чуждестранни компании и ще постави индийските корабостроителници в центъра на глобалната търговия“, заяви той.

