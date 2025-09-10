Нова галерия ще бъде открита в София с изложба на Мира Бъчварова

site.btaНова галерия ще бъде открита в София с изложба на Мира Бъчварова
В София ще бъде открито ново арт пространство - галерия „Дженифер Артемис“, проект на Дженифер Фард. Събитието е на 15 септември в 19:00 ч, а първата изложба в галерията е на художничката и дизайнерка Мира Бъчварова, съобщават организаторите.
Мира Бъчварова ще представи колекцията Love – 30 маслени платна, носещи експлозия от цвят, емоция и въображение. „В творбите на Мира Бъчварова се преплитат експресивност и свобода, дълбока символика, мощни цветови контрасти и пластични текстури, динамични линии, които превръщат всяко платно в пулсиращо живо присъствие. Човешките и животинските фигури в нейните картини, често интерпретирани в сюрреалистичен и абстрактен прочит, излъчват едновременно сила и уязвимост“, отбелязват от екипа.
Мира Бъчварова е родена в София. Завършила е Националната художествена академия. Член е на Съюза на българските художници. През 2023 г. получи награда за алтернативна и авангардна мода – Code fashion awards, от Fashion week, за оригиналните си театрални костюми. Носител е на „Златна игла“ и „Бизнес жена на годината“.
/ВСР
/ТС/
