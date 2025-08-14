Златни монети на Юстиниан I и Анастасий I са открити при разкопките на нос Калиакра

Златни монети на Юстиниан I и Анастасий I са откритите при разкопки на нос Калиакра, каза за БТА директорът на Историческия музей в Каварна Пенко Георгиев. Той допълни, че трите монети са открити в така наречения „Квартал на богатите“ при разчистване, тъй като са още в началото на сезона.

Трите монети са част от съкровище, събирано в периода V – VI век. Те се наричали солиди и на тях са константинополските императори Юстиниан I и Анастасий I. Според директора на музея трите монети са част от колективно съкровище, което е събирано във времето и са доказателство, че в този квартал е живеела аристокрацията на Калиакра.

Пенко Георгиев посочи, че тази година археологическите разкопки на нос Калиакра са започнали на 5 август. Ръководител на групата е директорът на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова. За разкопките са осигурени работници от Община Каварна, за втора поредна година се включва и група от 14 души от Националната гимназия по древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“. „Отзовават се и много доброволци, като вчера и днес имаше общински съветници от Добрич, които се включиха в разкопките“, каза Пенко Георгиев.

Той обясни, че през този сезон се правят археологически проучвания на некропола, който е срещу „квартала на богатите“. „Тоест на мястото, откъдето са ги изпращали в задгробния им живот, но ще проучим и златният квартал, в който са живеели“, уточни директорът на музея в Каварна. Екипът ще се опита да локализира и петата църква, която е обслужвала некропола.

Това е пореден сезон на разкопки на нос Калиакра, като преди години там са открити също пръстенът на Георги и съкровището „Татарска плячка“. Над 2800 предмета с висока експозиционна стойност са събрани при разкопките на нос Калиакра.