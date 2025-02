Недко Солаков ще води ателие за деца в Националната художествена галерия. Занятието „Съвременно изкуство за деца“ ще се проведе на 23 февруари в Двореца, съобщават организаторите.

„Каним ви на „разговор“ с изложбата на Недко Солаков – отправна точка за създаването на собствен комикс, разказ, игра на думи или коментар, подобно на произведенията на автора, обединяващи рисунка, живопис, обекти, пространство и текст. Ще обвържем всичко това с много емоция и с характерното чувство за хумор и самоирония, които притежава художникът“, разказват от екипа. Ателието е подходящо за деца от 8 до 14 години, уточняват те.

По думите им Недко Солаков е сред най-известните художници на своето поколение. „Зад световното признание на автора стои неговото умение да разказва истории, разбираеми и близки на всевъзможни зрители – от изтънчени куратори до такива, които почти случайно попадат в музей“, отбелязват те.

Както БТА писа, изложбата на Недко Солаков „Завряна в ъгъла (бъдеща) изложба #4“ е показана в Двореца на Националната галерия. Тя разказва въображаемата история на скромен придворен художник и неговата приятелка малка мишка, живеещи под стълбището на двореца.

Недко Солаков е роден през 1957 г. в Червен бряг, но живее в София. От началото на 1990-те творбите му са показвани на Aperto’93 (Биенале във Венеция); на 48-ото, 49-ото, 50-ото и 52-рото Биенале във Венеция, както и в различни издания на биеналета в Истанбул, Сао Паоло, Ротердам, Кванджу, Лион, Цетине, Шарджа, Обединени арабски емирства, Тирана, Москва, Сидни, Ню Орлиънс и Сингапур и Касел.

Участвал е също в триеналето в Катманду, в Първото международно биенале за съвременно изкуство в Рига и Второто биенале в Лахор. През последните години авторът има самостоятелни изложби в Лисабон, Амстердам, Япония, Мадрид, Барселона, Рим, Брюксел, София, Люксембург, Рим и Виена. През 2003 – 2005 самостоятелната му изложба A 12 1/3 (and even more) Year Survey е представена в Казино Люксембург, Rooseum, Малмьо и О.К Centrum, Линц.

През 2008 – 2009 изложбата му Emotions е показана в Kunstmuseum, Бон; Kunstmuseum St. Gallen и в Institut Mathildenhoehe, Дармщат. През 2011 – 2012 неговата най-голяма досега ретроспектива All in Order, with Exceptions е представена в Ikon Gallery, Бирмингам; Fondazione Galleria Civica, Тренто (All in (My) Order, with Exceptions); S.M.A.K., Гент и Fundação de Serralves, Порто. Негови работи притежават над 50 международни музейни и публични частни колекции, сред които тези на MoMA, Ню Йорк; Tate Modern, Лондон и Centre Pompidou, Париж.

/ВСР