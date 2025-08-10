Не съм сигурен, че Испания ще бие България лесно през септември, подкрепата на публиката е много важна, заяви бившият президент на БФС Борислав Михайлов

Бившият президент на Българския футболен съюз (БФС) Борислав Михайлов не говори често след напускането на поста първи човек на българския футбол. Сега вече в качеството си на председател на Фондация "Национали 94", обединяваща футболистите от Световното първенство преди 31 години, даде интервю за предаването "Арена спорт“ по БНТ.

Легендарният вратар говори на различни теми – от създаването на Фондацията на националите от САЩ 94‘, през мандатите си като президент на БФС, шансовете на националите да се класират за голям форум и развитието на футбола у нас като цяло.

"Целите на фондация "Национали 94“ ги обявихме. С Христо (б.р - Стоичков) и Краси (б.р - Балъков) да бъдем заедно като Управителния съвет. Във фондацията се работи прозрачно. Държавата не направи нищо за този отбор, такъв успех в колективен спорт е трудно постижим. Освен да помагаме на нашите колеги, помагаме на децата на починали служители на МВР. Тепърва ще продължаваме да даваме и за хуманни неща, които са извън чисто футболните теми“, коментира Михайлов по повод новоучредената фондация от героите от САЩ 94.

Коментирайки и благотворителния двубой с ветераните от националния отбор на Република Северна Македония, той отговори: "Лично аз бях впечатлен, не очаквах, че стадионът ще бъде пълен. Разбрах, че предишния ден е имало мач Спартак Варна – ЦСКА и е имало наполовина толкова хора по трибуните. Бях впечатлен, че хората се отзоваха и на самата кауза, всички си купиха билети“, добави Михайлов.

Легендарният вратар обясни, че различията с другите негови съотборници от златното поколение са били породени от външни намеси.

"Ние сме играли на три големи първенства – 94‘, 96‘, 98‘. Различията? Не са били породени от наши скандали или неразбиране или нарушаване на нещо. В различни етапи сме работили на различни позиции. Това бяха неща, вкарани от външни хора, с цел да разбият отношенията ни. Имаше външни намеси“, категоричен е Михайлов.

Бившият президент на БФС коментира и предстоящите двубои с Испания, Грузия и Турция в квалификациите за Мондиал 2026. "Идва най-добрият отбор в Европа и света, билетите не са от най-евтините, което е нормално. Хората би трябвало да отидат и да подкрепят своя отбор, защото аз не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко. Имаме своите възможности, отборът ни е крив, така да го кажа, можем да се затваряме, зависи как тръгне мачът. Подкрепата на публиката е много важна. Трябва да се даде смисъл на момчетата да намерят себе си. Цялата група е много силна, групата е почти невъзможна. Кратка е, бързо минават квалификациите. Надявам се да се представят добре и да придобият самочувствие. Отборът трябва да расте и да има подкрепата на публиката“, каза още Михайлов.

Той за пореден път изказа и подкрепа към националния селекционер Илиан Илиев.

"Всички вече разбраха, че президентът на БФС няма нищо общо с класирането на националния отбор и начина на игра на отбора. Тогава аз бях виновен, сега ме няма. Треньорът трябва да продължи да работи добре. Когато играят добре клубните отбори, както се случва в момента, хората отиват на мач. Националния отбор е съвсем друго нещо. Да се класираме на голям форум трябва да има поколение, каквото беше нашето, да има разлика по 2-3 години между футболистите, не по 10 години разлика. Да са близко като възраст“, добави Михайлов.

След това говори и дали му липсва динамика от годините като президент на БФС.

"Може би ми липсва малко динамиката в първите месеци, когато си подадох оставката. Но аз бях много време и съм дал всичко от себе си като играч и като президент. С тези атаки срещу мен, които не бяха една и две и три, на всякакво ниво, всеки интелигентен човек знае за какво става въпрос. Естествено, че беше време да се оттегля, защото и аз имам семейство, имам здраве. Не съжалявам за това, което съм направил като вратар – капитан на отбора, и като президент“, коментира още легендарният бивш български вратар.