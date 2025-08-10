Подробно търсене

Звездата на Бетис Иско счупи крак, ще отсъства от терените няколко месеца

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Czarek Sokolowski
Севиля,  
10.08.2025 14:56
 (БТА)

Плеймейкърът на Бетис Севиля Иско е получил нова фрактура на малкия пищял на левия крак и ще отсъства от терените няколко месеца, обявиха от клуба му в неделя.

Бившият футболист на Реал Мадрид, който се завърна в националния тим на Испания на 33 години, получи травмата по време на приятелския мач с Малага в събота, като медицинските прегледи потвърдиха "нова фрактура на левия пищял, без разместване на костите". По този начин Иско ще пропусне и мачовете с България в световните квалификации.

Той вече пропусна няколко месеца през 2024 заради същата контузия, преди да се завърне на отлично ниво през миналия сезон.

Тази травма е сериозен удар за Бетис, който ще участва в Лига Европа, като ще накара андалусийският клуб да му търси заместник на пазара. 

 

/ХБ/

