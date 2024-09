Шон "Диди" Кумс се очаква пред съда след повдигането на федерални обвинения в Ню Йорк

Шон "Диди" Кумс се очаква да се яви пред съда в Ню Йорк, след като срещу него бяха повдигнати федерални обвинения, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Музикалният магнат беше арестуван късно в понеделник в Манхатън след подадени жалби за сексуално посегателство. Това се случи приблизително шест месеца след като федералните власти, провеждащи разследване за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, претърсиха луксозните му домове в Лос Анджелис и Маями.

След разсекретяването на обвинителния акт става ясно, че Шон "Диди" Кумс трябва да се изправи пред съда по федерални обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет.

Той е обвинен, че е удрял и малтретирал жени в продължение на повече от десетилетие и е ръководил империя за сексуални престъпления.

Според обвинителния акт музикалният магнат е "участвал в постоянна и повсеместна схема на насилие над жени и други лица".

В акта, в който се описват подробно твърденията, датиращи от 2009 г., Шон "Диди" Кумс е обвинен, че в продължение на години е злоупотребявал, заплашвал и принуждавал жени, "за да изпълни сексуалните си желания, да защити репутацията си и да прикрие поведението си".

През изминалата година срещу Кумс бяха заведени съдебни дела от лица, които твърдят, че той ги е подлагал на физическо или сексуално насилие. Той отрича много от обвиненията, а адвокатът му Марк Агнифило нарече новото обвинение "несправедливо преследване".

По думите му роденият в Ню Йорк Диди "сътрудничи на разследването и очаква с нетърпение да изчисти името си в съда".

Адвокатът каза още, че Кумс ще пледира невинен по отправените му обвинения.

Петдесет и четири годишният Шон "Диди" Кумс беше признат за една от най-влиятелните фигури в хип-хопа, преди потокът от обвинения, появили се през последната година, да го принизи до "парий в индустрията".

Под псевдонимите Пъф Деди, Пи Диди, Диди и много други Шон Кумс се утвърди като важна фигура на хип-хопа от Източното крайбрежие.



През 1993 г. Кумс основа "Бед бойс рекърдс" (Bad Boy Records) - прелюдия към издигането му до върха. Сред изпълнителите на компанията са покойният Ноториъс Би Ай Джи и Мери Джей Блайдж.

Албумът му No Way Out спечели "Грами" за най-добър рап запис през 1997 г.



През десетилетията Шон "Диди" Кумс натрупа огромно богатство, отчасти благодарение на дейността си в алкохолната индустрия.

Въпреки усилията си да култивира имидж на бизнес магнат обаче поредица от жалби описаха Кумс като насилник, който използва влиянието си, за да "ловува" жени.