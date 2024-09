Глътки любов с Ед Шийрън

Всяка от неговите песни е глътка любов. Отпиваш и разбираш, че само една не е достатъчна. Защото вкусът на тази любов е истински, опияняващ и е разказан с езика на най-красивото изкуство – музиката. Думите са на почитател, след концерта на Ед Шийрън в София. Неслучайно, британската преса казва за него, че е върнал поп музиката на земята.

На 31 август, на стадион „Васил Левски“, 60 000 души едновременно се приземяваха и извисяваха – имаше танцуващи, пеещи, плачещи... А дъждовното време сякаш дойде, за да напомни, че Ед идва именно от Острова, коментираха зрители.

В продължение на почти два часа и половина, най-голямото спортно съоръжение у нас приличаше на многоцветна приказна атракция от „Дисниленд“, озвучена с гласа на Ед Шийрън. Той самият имаше вид на момче. Беше облечен с дънки и тениска с надпис Sofia. Комплиментите към града-домакин не се изчерпаха само с това, тъй като във всяка спирка от турнето „+ - = ÷ x“ (The Mathematics Tour) артистът е с тениска с името на съответното населено място. Британецът сподели, че много харесва София и че, със сигурност, отново би се върнал в България.

Той изпълни близо 30 песни, като неизменен партньор на въртящата се сцена бе някоя от многобройните му китари. Началото бе поставено с Castle on the Hill от 2017 година. Това всъщност бе първата от приказките, които Ед Шийрън разказа сред фантастичния декор. Той бе построен в центъра на стадиона, сред шест огромни пилона, от които се спускаха видеостени, приличащи на сърца. Самото шоу бе многоцветно, ярко осветено, „овкусено“ с пироефекти, огън и заря.

В такава зрителна среда звучаха Shivers, The A Team, Dive, Eyes Closed, Boat, Give Me Love, Photograph, Perfect и много други, сред които бе и парчето, което всички знаят – Shape of You. Една от изненадите в репертоара бе I See Fire от филма „Хобит“, както и кавър на Love Yourself – на Джъстин Бийбър, написана от Ед Шийрън и Бени Бланко.

Публиката в събота вечер бе подгрята от Михаела Филева, а след нея се появи Калъм Скот, с когото по-късно титулярът пя в дует (You Are The Reason).

Концертът на Ед Шийрън е първият на стадион „Васил Левски“ за тази година. На 14 септември там ще пее Андреа Бочели, по покана на същия организатор – Fest Team. През годините, десетки хиляди зрители на това място са събирали Мадона, AC/DC, Лепа Брена, Metallica, Слави Трифонов и „Ку ку бенд“, Бон Джоуви, Роджър Уотърс, а най-скоро, преди година, Дан Рейнолдс и компания от Imagine Dragons привлякоха над 40 000 фена.