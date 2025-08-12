Подробно търсене

Дуплантис направи нова поправка на световния рекорд в овчарския скок

Мирослав Димитров
Дуплантис направи нова поправка на световния рекорд в овчарския скок
Дуплантис направи нова поправка на световния рекорд в овчарския скок
AP Photo/Petr David Josek
Будапеща,  
12.08.2025 20:47
 (БТА)

Шведът Арманд Дуплантис счупи собствения си световен рекорд по овчарски скок с резултат от 6,29 метра на турнира по лека атлетика Гран При на Унгария в Будапеща. Това е 13-ият път, в който той поставя нов най-добър резултат в света.

Двукратният олимпийски шампион продължи традицията си да подобри предишния си рекорд с един сантиметър, като вторият му опит подобри рекорда, поставен в Стокхолм през юни.

/МД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:46 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация