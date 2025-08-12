Дуплантис направи нова поправка на световния рекорд в овчарския скок

Шведът Арманд Дуплантис счупи собствения си световен рекорд по овчарски скок с резултат от 6,29 метра на турнира по лека атлетика Гран При на Унгария в Будапеща. Това е 13-ият път, в който той поставя нов най-добър резултат в света.

Двукратният олимпийски шампион продължи традицията си да подобри предишния си рекорд с един сантиметър, като вторият му опит подобри рекорда, поставен в Стокхолм през юни.