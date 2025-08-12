Първият паметник на Ханс Кристиан Андерсен в България бе открит в Свети Влас

Първият паметник на датския писател Ханс Кристиан Андерсен в България бе открит днес в Свети Влас. Барелефът, изработен от скулптора Петко Йорданов, е част от Алеята на народите на яхтеното пристанище Марина „Диневи“. Заедно с лика на писателя е изписан и цитатът: "Няма по-хубави приказки от тези, които животът създава".



Церемонията бе уважена от посланика на Кралство Дания у нас Флеминг Стендер, кмета на Свети Влас Иван Николов, съпредседателите на фондация „Българска памет – братя Диневи“ Динко и Йордан Диневи, бивши министри и гости от България и Дания.

„За мен е голяма чест да бъда тук днес, в Свети Влас, за откриването на барелефа на Ханс Кристиан Андерсен. По целия свят децата израстват, слушайки неговите приказки, които ни дават важни уроци за живота, човешката природа и морала“, каза посланик Стендер.

Той допълни, че творчеството на Андерсен „не са просто истории, а мостове между култури и народи“ и че барелефът е символ не само на гения на писателя, но и на приятелството между Дания и България.

Посланикът припомни, че Андерсен посещава Видин през 1841 г. по време на пътуване по Дунав и че е бил очарован от българската природа, която според него прилича на тази в родната му Дания. „Надявам се най-вече младото поколение, когато види този барелеф, да бъде вдъхновено от живота и творчеството на Андерсен, който казва, че да живееш означава да пътуваш, а животът е най-красивата приказка“, допълни Флеминг Стендер.

Директорът на фондация „Българска памет – братя Диневи“ Стоян Райчевски отбеляза, че чрез пътеписа „Пътуване по Дунав“ европейската публика е научила за една красива България още преди средата на XIX век.

Алеята на народите в Свети Влас включва барелефи на редица исторически личности, сред които Васил Левски, Христо Ботев, Шандор Петьофи и Джузепе Гарибалди.