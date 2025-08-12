Националната библиотека започва разговори за подписване на меморандум за сътрудничество с Националната библиотека на Куба „Хосе Марти“

Доц. д-р Калина Иванова директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) се срещна с д-р Тодор Кънчевски , извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба. Посланик Кънчевски предаде желанието на Националната библиотека на Куба „Хосе Марти“ за сътрудничество с Националната библиотека на България и предостави за разглеждане предложение за меморандум от кубинските колеги.

Директор Иванова предложи една от първите инициативи да бъде издаването на електронна книга с творби на Христо Ботев и Хосе Марти – събратя по съдба, национални герои и поети на България и Куба. Н.Пр. Тодор Кънчевски дари и постави две нови книги в кубинския литературен кът, открит през 2022 г., като знак за продължаващото културно сътрудничество с Куба.

Книгата "Европейски следи в Куба", съдържа двуезична информация за културни паметници на 17-те държави-членки на ЕС с посолства в страната и Ирландия, които са разположени в Хавана. Книгата е издадена в рамките на първия „Месец на Европ“а в Куба, проведен през май 2023 г. и преиздадена през 2024 г. България е част от изданието със снимки и информация за камък от крепостта Велики Преслав, поставен на емблематична сграда в историческата част на Стара Хавана. Книгата е издадена от Делегацията на ЕС в Куба в съавторство с дипломатическите мисии на държавите членки на общността. Част от дарението е и фотоалбумът "Фотографии от Куба" на Росен Коларов. Авторът представя в книгата си цветовете на Куба "без ретуш" - с уникалните нюанси в кубинската природа, колорита и пъстротата на живота.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“).