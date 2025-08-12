Гърция иска помощ от Европейския механизъм за гражданска защита във връзка с бушуващите в страната пожари

Поради големия брой възникнали пожари в Гърция, страната поиска съдействие от Европейския механизъм за гражданска защита, по който очаква да пристигнат четири противопожарни самолета, съобщиха Радио Солун и ДПА.

Гръцките пожарни бригади са изправени пред 106 пожара в цялата страна, от които 63 избухнаха днес, отбелязва радиото.

„Поискахме четири самолета за гасене на пожари от агенцията на ЕС за помощ при бедствия“, каза говорителят на пожарната Василис Ватракоянис пред телевизия ЕРТ.

Гръцкото министерство на гражданската защита издаде второто най-високо ниво на предупреждение за пожари за приблизително една трета от страната. Сред най-засегнатите райони е почти целият полуостров Пелопонес, северозападното крайбрежие на страната, островите Лесбос и Самос, както и полуостров Халкидики, припомня ДПА. Очаква се силните ветрове, които могат да превърнат дори искра в голям пожар, да продължат локално през следващите дни, отбелязва агенцията.