Американска метъл група Ashes Of Ares идва в София този октомври

Американска пауър метъл група Ashes Of Ares идва в София на 10 октомври, съобщават организаторите от BGTSC.

По дулите им в столичния Mixtape5 музикантите ще представят албума The Dark Saga. Ще звучат песни от актуалния албум New Messiahs.

Ashes Of Ares е създадена през 2012 година от вокалиста на Iced Earth – Мат Барлоу, басиста Фреди Видалес и барабаниста Ван Уилямс.

/ДД