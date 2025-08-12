Подробно търсене

Американска метъл група Ashes Of Ares идва в София този октомври

Американска метъл група Ashes Of Ares идва в София този октомври
Американска метъл група Ashes Of Ares идва в София този октомври
Американска пауър метъл група Ashes Of Ares идва в София на 10 октомври, визия – BGTSC
София,  
12.08.2025 19:56
 (БТА)

Американска пауър метъл група Ashes Of Ares идва в София на 10 октомври, съобщават организаторите от BGTSC.

По дулите им в столичния Mixtape5 музикантите ще представят албума The Dark Saga. Ще звучат песни от актуалния албум New Messiahs

Ashes Of Ares е създадена през 2012 година от вокалиста на Iced Earth – Мат Барлоу, басиста Фреди Видалес и барабаниста Ван Уилямс. 

/ДД

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:13 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация