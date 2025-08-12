„Топлоцентрала“ открива есенния сезон с български и световни премиери

В началото на септември „Топлоцентрала“ ще има две български премиери и международни гостуващи спектакли, съобщават от екипа.

По думите им есенната селекция ще представи микс от родни танцови пърформанси, театрални спектакли, концерти и уъркшопи за професионалисти и любители в областта. По традиция, всеки месец на сцената на регионалния център ще гостуват световноизвестни имена от независимата сцена.

Сезонът ще бъде официално открит на 2 септември с Raw Confessional Poetry – спектакъл на хореографката и танцьорка Галина Борисова, която избира да се дистанцира от съвременните дискусии, свързани с политиките и идентичността, с феномена на постистината и възхода на популизма. „Занимаваме се с реализма, понеже той е действителен, с натурализма, защото той е естествен и с брутализма, защото той е монументален“, казва Галина Борисова. Поетичен пънк брутализъм изкушава музикантите от „Каке“- Андрю Андерсон, Мартиан Табаков и Мартин Пенев, заедно с артистите Галина Борисова, Елена Иванова, Невена Калудова, да сондират заедно недоволството към обкръжаващата среда, като ненужен негативизъм, лансирайки безобидни протестни предложения, без утвърдени лозунги и манифести, коментират от „Топлоцентрала“. Шестимата артисти на сцената извършват спонтанни структурирани действия, без постоянна мисъл, без наратив, без имитации.

Огън и хипнотично въртене ще продължат историята на танца с мултижанровия спектакъл Pieta 2.0. Световноизвестните танцови артисти Зия Азази и Марион Крамп са обратно в София със своя проект, седем месеца след световната му премиера в „Топлоцентрала”, в края на януари тази година. Спектакълът разглежда темата за човешката свързаност и надеждата за по-добро бъдеще, съчетавайки въздушното изкуство на Марион Крамп със съвременното дервишко въртене на Зия Азази. Pieta 2.0. е на 10, 11 и 12 септември.

На 17 септември Роми Лауверс, част от екипа на световноизвестната белгийска трупа Needcompany, гостува с представлението Bobby - Here for You. В соловия спектакъл под режисурата на Петер Сейнаев, артистът рисува портрет на вътрешния свят на съвременен отшелник, поставен на фона на големите предизвикателства на XXI век. След години на артистично сродство между Роми и Петер, се ражда общо алтер его: Боби. Той се е оттеглил в апартамент, наблюдавайки света през прозореца и разходките в Google Maps. Една от тях предвижда края на света, а Боби се оказва в ролята на ясновидеца, на съседа, на Бог.

На 20 септември е премиерата на моноспектакъла „Сянка“ – солово представление, което представя пътуването от сладкия свят на илюзиите до истинската среща със себе си. Режисьор и изпълнител е Екатерина Велева. Десет процента от всеки билет отива в подкрепа на фондация А21, борба срещу трафик на хора и сдружение „Деца с онкохематологични заболявания”.

Интерактивният танцов пърформанс Danceperimental (на 21 септември) ще въвлече публиката в съавторство. Границата между артисти и зрители ще бъде разрушена от стар телефон, който предизвиква аудиторията да участва в създаването на представлението с лични истории, коментират от „Топлоцентрала“.

През септември културният афиш ще представи също така музикално-танцовите проекти „Соца“ на „Сторикечърс“, „Призрачни села“ на Мирян Колев, „Верижна реакция“, „ЕдноВременно – сюита за танц в сегашно, бъдеще и минало време“ и театралните спектакли „Анна непоправимата“, „Всички страхотни неща“, „Празен град“ и „Момент. Тишина“.

/ДД