Музикантът Мирян Колев представя „Призрачни села“ в „Топлоцентрала“

Музикантът Мирян Колев представя своя аудиовизуален концерт „Призрачни села“ - музика на живо, включваща записани звуци на терен и прожекция на заснети кадри. Събитието е на 11 септември в „Топлоцентрала“, съобщават организаторите.

По думите им това е проект в развитие, който започва като експериментален музикален албум със звуци от терен, записани в изоставени села в района на Тревненска планина. Впоследствие допълнен от фотографии, направени на същите тези места, той продължава да придобива различни форми. Автор на музиката, теренните записи и фотографиите е Мирян Колев, а видеообработката на заснетите кадри е на Ундин Селитан.

„Меланхолията, със сигурност, присъства в проекта „Призрачни села“. Не искам да задавам назидателни въпроси или да предизвиквам носталгия, а по-скоро да запечатам спомена за местата такива, каквито са в момента. За нас може да е тъжно, че тези места изчезват, но за природата това е напълно естествен процес, тя си ги взима обратно. Но меланхолията е там, не може да се избяга от нея“, казва Мирян Колев.

ИДЕЯТА

В района на Трявна има над 100 села и махали с общо население около 1 000 жители. В някои живеят по двама-трима човека, а други са напълно обезлюдени от години и постепенно биват поглъщани от природата. Мирян започва да обикаля из селата в Тревненска планина по време на пандемията, защото там рядко среща хора. С всяко следващо посетено село интересът му се изостря и се оформя идеята да запечата звуково тези застинали места. Оказва се, че обичайно изоставените места са много тихи и звукът им е звука на гората, от която те бавно и сигурно стават част. При ясно време там рядко се случва нещо драматично. Затова Мирян започва да ходи при по-лошо време, когато може да се чуят и запишат „стенанията“ на изчезващите села – свистене на вятъра измежду полусъборените стени на къщите, тракане на начупени прозорци, капки дъжд, падащи през дупките в покривите. Артистът споделя, че среща и животни, които са приспособили местата за дом - най-често сънливци, които живеят по таваните. Те са много деликатни и трябва солидно търпение, за да се запишат техните звуци.

Първоначално, идеята на Мирян е да записва само звук. Но когато посещава тези места, той започва да ги документира с фотоапарат и постепенно му хрумва, че би могъл да използва образите. Тези места са застинали, но те се променят. Споделя, че ако човек ходи там веднъж годишно, ще забележи, че те всеки път са все по-погълнати от гората, растителността все повече навлиза вътре в къщите. Стените са все по-напукани и в един момент тези къщи и села просто ще изчезнат. Всяко село и къща са в различен стадий на изчезване.

„Някои, които са изоставени, по-скоро, са в почти оригиналната си форма, други са започнали да се деформират и кривят, а трети са почти разрушени. Затова е добре да имаме техни портрети преди да изчезнат. Така реших да добавя образите към звука, за да може това да са едни моментни аудиовизуални портрети – така, както са изглеждали и звучали в точно определен момент от съществуването си“, добавя Колев.

Мирян Колев е музикант и мултидисциплинарен артист, живеещ в Стара планина и работещ в сферата на експерименталната, електроакустична, ембиънт, импровизационна музика и саунд арт. За последните 10 години е осъществил над 300 събития в 29 страни в Европа, Азия и Африка. Той също така работи и по съвместни проекти с други музиканти, визуални артисти, танцьори, пърформари и композира музика за арт инсталации, видеа и танцови изпълнения.

/ДД