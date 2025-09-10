Танцовите артисти Зия Азази и Марион Крамп представят в София спектакъла „Pietà 2.0“, седем месеца след световната му премиера. Събитието е в три поредни дни – 10, 11 и 12 септември в „Топлоцентрала“, информират организаторите.

Спектакълът е вдъхновен от емблематичната скулптура на Микеланджело – „Пиета“. Проектът разглежда темата за човешката свързаност и надеждата за по-добро бъдеще, съчетавайки въздушното изкуство на Марион Крампе със съвременното дервишко въртене на Зия Азази.

„Ние преосмисляме древната връзка между божественото и човешкото по начин, който резонира с предизвикателствата на нашия свят днес, поставяйки акцент върху надеждата. Вместо да се фокусира върху смъртта на Христос, „Pietà 2.0“ представя неговото възнесение на небето, където е отново със своята майка. Това представление е за възможността човечеството да надхвърли настоящите си граници чрез единство и осъзнатост”, казва Зия Азази.

По думите му „Pietà 2.0“ се задълбочава в различните взаимоотношения – между майка и дете, баща и дъщеря, влюбени или приятели, демонстрирайки как хората могат да си помагат взаимно, за да се издигнат до нови висоти. Спектакълът рисува бъдеще, в което човечеството задълбочава връзката си с божественото и отключва по-голям колективен потенциал. Вдъхновен от философията на Ницше, че „Човекът е нещо, което трябва да бъде преодоляно“, спектакълът отразява човешкото желание да надмогне ограниченията си и да достигне до божествено състояние. Той стъпва и върху учението на Руми, че „Любовта е силата, която ни обединява и извисява“, като подчертава силата на божествената любов като двигател на единството и израстването, разказват от екипа.

По думите им творбата предлага на публиката дълбоко и трансформиращо преживяване, както на физическо, така и на духовно ниво: „Pietà 2.0“ приканва към размисъл върху идеята, че въпреки предизвикателствата, пред които сме изправени, човечеството може да се издигне до по-високо ниво на цивилизация чрез колективно съзнание и единство.

Музиката в „Pietà 2.0“ е на Саман Карбалаеи – композитор, продуцент и звуков дизайнер, базиран в Истанбул, който често работи под името Blue Mind. Той се фокусира върху създаването на кинематографични теми, смесвайки различни елементи и жанрове, за да изработи разнообразни звуци и текстури.

Зия Азази е роден в Антакя през 1969 г. Той е танцьор и хореограф, базиран във Виена. Посветил е над три десетилетия на изкуството на танца. Първоначално учи минно инженерство в Техническия университет, в Истанбул (ITU), докато същевременно тренира гимнастика. Въпреки това, страстта му към танца го отвежда в градските театри в Истанбул, където работи от 1990 до 1994 г., създавайки първите си хореографии. През 1994 г. се премества във Виена, където започва да си сътрудничи с различни танцови групи. Талантът му привлича внимание, което води до стипендия от Dance Web през 1999 г. и признанието „Най-забележителният танцьор на годината в Австрия" от списание Ballet International. През последните 25 години Азази се фокусира върху преосмислянето на дервишкото въртене, развивайки свой стил и метод на обучение, известен като Dervish in Progress (DIP). Неговите представления, включително Dervish in Progress, Azab, Icons, Energy, Ember, Bolero, Neo Dervish и Kismet, са показвани в 50 държави, като някои от тях са представени пред кралска публика. Работил е с признати артисти като Себастиан Прантл, Исмаил Иво, Марсия Хайде, Йоши Ойда, Ян Фабър и Мерджан Деде.

През последните 20 години поддържа активно международно присъствие, провеждайки средно по 45 представления, 10 уъркшопа, 2 колаборации, 1 проект и 1 презентация годишно, което включва около 35 пътувания до 15 държави всяка година. През 2018 г. той стартира програмата за обучение на инструктори Dervish in Progress, която привлича участници от 15 държави.

Марион Крамп е родена през 1983 г. в Лурд, Франция. Тя е артистка, утвърдила се като известна фигура в света на танца и движението. Започвайки своето пътуване на 25 години към гъвкавостта и танците на пилон, тя бързо е призната като глобален посланик на движението, духовността и артистичността. По-късно добавя и техниката със суспензия за коса към репертоара си, разширявайки границите на физическото изразяване. Нейният ентусиазъм я отвежда по целия свят, където споделя уникалната си комбинация от танц, хумор и духовна проницателност чрез майсторски класове и представления. Известна като „артист на духа“, Марион вярва в уникалността на всяка личност и историята, която всяко тяло разказва чрез движение – убеждение, което е централно за нейната работа.

През кариерата си Марион е спечелила няколко награди във въздушното танцово изкуство, включително френски шампион по танци на пилон през 2012 г. и трето място на Световното първенство IPC през същата година. Нейните постижения включват също второ място на френското първенство по танци на пилон през 2010 г., трето място на Световната купа по танци на пилон през 2011 г. и полуфиналист на Got Talent France/Romania през 2020/2021 г. В допълнение към състезателния си успех, Марион е била отличена с различни награди, като Pole Idol през 2013 г. и наградата Representin за най-положителен модел за подражание в общността на танцьорите на пилон през 2014 и 2016 г. Кариерата на Марион в представленията е също толкова впечатляваща, с изяви на сцени по целия свят, включително Friedrichstadt Palast Berlin, GOP Show концепции, Ali de la Liberta от Андреа Бочели, както и множество гала и частни събития по целия свят. Тя също има опит като бивша подводна танцьорка на свободно гмуркане с Bastien Soleil. Подкрепяна от компанията Lupit Pole, Марион продължава да изследва движението и да споделя своята страст със света, вдъхновявайки другите с артистичността и духа си, както на сцената, така и извън нея.

