Артистите Зия Азази и Марион Крамп пред БТА: Чрез танца изграждаме любов и доверие

Чрез танца изграждаме любов и доверие. Това е надежда, общуване, допълване, ритуал. Думите са на танцовите артисти Зия Азази и Марион Крамп пред БТА по повод премиерните представления на спектакъла „Pietà 2.0“, състояли се в три поредни дни – 10, 11 и 12 септември, в „Топлоцентрала“ в София.

„Любовта може да бъде всичко и нищо, едновременно. Според мен любовта е самият живот и е най-важното нещо, за което трябва да се грижим, защото понякога може да се изгуби. Но, ако търсим добре, любовта е някъде, в някой шкаф, добре скрита“, казва Марион Крамп.

Спектакълът е вдъхновен от емблематичната скулптура на Микеланджело – „Пиета“, и разглежда темата за човешката свързаност и надеждата за по-добро бъдеще, съчетавайки въздушното изкуство на Марион Крамп със съвременното дервишко въртене на Зия Азази. Музиката е на Саман Карбалаеи – композитор, продуцент и звуков дизайнер, базиран в Истанбул, който често работи под името Blue Mind.

Зия Азази и Марион Крамп пред БТА, в разговор с Даниел Димитров – за танца, партньора на сцената, посланията и любовта.

Какво е Pietà 2.0?

Зия Азази: Това е надеждата, че можем да разберем всички когнитивни преживявания на по-дълбоко ниво, да ги приложим и да ги въплътим, което означава да имаме възможността да общуваме повече, да изграждаме доверие, прозрачност, да се обичаме повече – нещо, което напълно забравихме в този съвременен живот... Защото той стана твърде взискателен...

Марион Крамп: Мисля, че това е ритуал, който всеки може да изживее и да има своя собствена интерпретация. Затова се стараем да бъдем максимално честни и истински в намерението и в танца си.

Как бихте описали партньора си на сцената?

Марион Крамп: Допълващ и подкрепящ, мек и силен едновременно. Партньор, когото всеки би искал да има.

Зия Азази: Тя е моето естествено продължение, или по-скоро онази част, която ме допълва и заедно с мен разказва историята във всяка форма. Но също така аз съм частта, която я допълва, в която и да е друга история, която изиграваме. Две части, които се срещат и се завършват една друга...

Какво е основното послание на този спектакъл?

Марион Крамп: Основното послание е надеждата и любовта.

Зия Азази: Да се съсредоточим върху това да приложим всичко, което имаме тук, на когнитивно ниво, и да го сведем до сърцето, за да получим шанс да общуваме. Не искам пак и пак да използвам една и съща дума – любов, но любовта всъщност е онова, когато две частици се съберат и си позволят да имат триене във всякаква форма, за да разберат какво разстояние и каква форма трябва да изградят заедно, за да продължат напред в живота.

Така че тя може да има различни форми. В крайна сметка, стигаме до думата любов, но отвъд думите трябва наистина да разберем какво имаме предвид. И бих казал, че всичко, преживяно трябва да бъде приложено, за да го почувстваме и то да стане... Това е основното послание.

А какво е любовта?

Марион Крамп: Любовта може да бъде всичко и нищо, едновременно. Според мен любовта е самият живот и е най-важното нещо, за което трябва да се грижим, защото понякога може да се изгуби. Но, ако търсим добре, любовта е някъде, в някой шкаф, добре скрита...

Зия Азази: Когато две частици се съберат и създадат пространство и време една за друга, тогава триенето между тях ги кара да разберат как да се свържат, как да останат заедно, какво разстояние и време е нужно за другия или за самия себе си, и съответно да се разположат правилно в пространството и времето.

Ако две същества – майка и син, баща и дъщеря, двама влюбени, две деца или двама колеги на професионално ниво – се съберат, това изисква, така да се каже, триене, предизвикателство. Ако двамата останат заедно, разбират предизвикателството и работят върху него по правилния начин, те ще намерят правилното място, правилната дистанция и точното време, което да прекарват заедно. Ако постигнат това разбиране, автоматично усещат онова чувство, което наричаме любов.

Зия, защо България е толкова близка до сърцето Ви?

Зия Азази: Мисля, че България, в сравнение с други европейски страни, се намира на място, където исторически са се пресичали много култури, езици и народи. Това прави България малко подобна на Анатолия, където аз съм роден. А и исторически османците са били тук, така че има връзка между тези две географии. Не искам да казвам държави, а именно географии. Затова мисля, че тукашната земя разбира какво се опитвам да ѝ предложа. И затова, вярвам, ме канят по-често, а аз се чувствам у дома...

Зия Азази е роден в Антакия през 1969 г. Той е танцьор и хореограф, базиран във Виена. Посветил е над три десетилетия на изкуството на танца. Първоначално учи минно инженерство в Техническия университет, в Истанбул (ITU), докато същевременно тренира гимнастика. Въпреки това страстта му към танца го отвежда в градските театри в Истанбул, където работи от 1990 до 1994 г., създавайки първите си хореографии. През 1994 г. се премества във Виена, където започва да си сътрудничи с различни танцови групи. Талантът му привлича внимание, което води до стипендия от Dance Web през 1999 г. и признанието „Най-забележителният танцьор на годината в Австрия" от списание Ballet International. През последните 25 години Азази се фокусира върху преосмислянето на дервишкото въртене, развивайки свой стил и метод на обучение, известен като Dervish in Progress (DIP). Неговите представления, включително Dervish in Progress, Azab, Icons, Energy, Ember, Bolero, Neo Dervish и Kismet, са показвани в 50 държави, като някои от тях са представени пред кралска публика. Работил е с признати артисти като Себастиан Прантл, Исмаил Иво, Марсия Хайде, Йоши Ойда, Ян Фабър и Мерджан Деде.

През последните 20 години поддържа активно международно присъствие, провеждайки средно по 45 представления, 10 уъркшопа, 2 колаборации, 1 проект и 1 презентация годишно, което включва около 35 пътувания до 15 държави всяка година. През 2018 г. той стартира програмата за обучение на инструктори Dervish in Progress, която привлича участници от 15 държави.

Марион Крамп е родена през 1983 г. в Лурд, Франция. Тя е артистка, утвърдила се като известна фигура в света на танца и движението. Започвайки своето пътуване на 25 години към гъвкавостта и танците на пилон, тя бързо е призната като глобален посланик на движението, духовността и артистичността. По-късно добавя и техниката със суспензия за коса към репертоара си, разширявайки границите на физическото изразяване. Нейният ентусиазъм я отвежда по целия свят, където споделя уникалната си комбинация от танц, хумор и духовна проницателност чрез майсторски класове и представления. Известна като „артист на духа“, Марион вярва в уникалността на всяка личност и историята, която всяко тяло разказва чрез движение – убеждение, което е централно за нейната работа.

През кариерата си Марион е спечелила няколко награди във въздушното танцово изкуство, включително френски шампион по танци на пилон през 2012 г. и трето място на Световното първенство IPC през същата година. Нейните постижения включват също второ място на френското първенство по танци на пилон през 2010 г., трето място на Световната купа по танци на пилон през 2011 г. и полуфиналист на Got Talent France/Romania през 2020/2021 г. В допълнение към състезателния си успех, Марион е била отличена с различни награди, като Pole Idol през 2013 г. и наградата Representin за най-положителен модел за подражание в общността на танцьорите на пилон през 2014 и 2016 г. Кариерата на Марион в представленията е също толкова впечатляваща, с изяви на сцени по целия свят, включително Friedrichstadt Palast Berlin, GOP Show концепции, Ali de la Liberta от Андреа Бочели, както и множество гала и частни събития по целия свят. Тя също има опит като бивша подводна танцьорка на свободно гмуркане с Bastien Soleil. Подкрепяна от компанията Lupit Pole, Марион продължава да изследва движението и да споделя своята страст със света, вдъхновявайки другите с артистичността и духа си, както на сцената, така и извън нея.

Автор – Даниел Димитров

Оператор – Борислав Бориславов

Монтаж – Валя Ковачева