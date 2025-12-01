Военномедицинска академия е една от най-значимите институции в здравеопазването, заяви министър Силви Кирилов

Отбелязваме празника на една от най-значимите институции в българското здравеопазване, заяви министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов на празника на Военномедицинска академия, която навършва 134 години от създаването си.

На тържеството присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, зам.-министърът на отбраната Аделина Николова, лекари, медицински специалисти, курсанти и др.

Вече 134 години Военномедицинска академия гради своя авторитет на лидер в предоставянето на компетентни медицински грижи не само в мирно време, а и по време на войни и различни природни катаклизми, заяви здравният министър. Той изтъкна, че днес болницата е еталон за професионализъм, отдаденост и високи стандарти в медицината. Кирилов каза, че за него е привилегия да връчи отличия на най-заслужилите лекари и медицински специалисти.



Кирилов отбеляза, че днешният празник е повод да си припомним, че здравето е най-голямата ценност, а работата на лекарите и медицинските специалисти – най-благородната възможност да я защитават.

Здравният министър благодари на всеки един във ВМА за усилията, професионализма и за смисъла, който дават на думата "служба".

Кирилов пожелава на всички здраве, вдъхновение и сили за нови професионални успехи.

По-рано официалните гости на празника на ВМА положиха венци и цветя пред Паметника на медицинските чинове, загинали в изпълнение на своя дълг.