Традиционен коледен базар пред театъра в Шумен подкрепя 7-годишно дете, което се нуждае от лечение

Традиционният благотворителен коледен базар на Центъра за подкрепа за личностно развитие-Обединен детски комплекс (ЦПЛР-ОДК) "Анастас Стоянов" започна пред Драматично-кукления театър "Васил Друмев" в Шумен. Той ще продължи до 12 декември и ще бъде в подкрепа на лечението на 7-годишния Ангел от Шумен, диагностициран с хидроцефалия и детска церебрална парализа – квадрипареза, съобщиха от Центъра.

Децата от Шуменски детски парламент, подкрепени от школите и клубовете към ЦПЛР-ОДК "Анастас Стоянов", се включиха в организирането на благотворителния базар под наслов "Ангелите на Ангел". Със средствата от продажбата на изработени картички, играчки, сувенири и коледно-новогодишни подаръци ще бъде подкрепено лечението на Ангел, който е преминал през 10 тежки операции (черепно-мозъчни, ортопедични, офталмологични и коремни), добавиха от Центъра.

През 2025 г. Ангел е преминал и екзозомна терапия, която в комбинация с физиотерапията довежда до забележителен напредък. Следващата стъпка в лечението му е вливане на стволови клетки, отново съчетано с интензивна рехабилитация. За съжаление през септември семейството е било принудено да прекъсне терапиите му в чужбина поради недостатъчно средства, допълниха от Центъра.

През 2024 г. ЦПЛР-ОДК "Анастас Стоянов" организира благотворителен коледен базар в подкрепа на тригодишно дете.