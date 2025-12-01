Нов български университет организира разговор по повод излизането на нова книга на ректора проф. д.н. Пламен Дойнов

Нов български университет (НБУ) организира разговор и среща с автограф по повод излизането на новата книга на ректора на НБУ проф. д.н. Пламен Дойнов – „Наставници и гении. Три ритуала в литературното поле на НРБ: срещи с вожда – самокритики – беседи с младите“. Събитието ще се проведе на 4 декември от 16:30 ч. в Центъра за книгата на НБУ, съобщават от екипа на университета.

Те уточняват, че в представянето ще вземат участие проф. Михаил Неделчев, доц. д.н. Морис Фадел и авторът проф. Пламен Дойнов.

Книгата на проф. Дойнов е съставена от три основни части, които изследват конструкцията на наставничеството и трите най-значими ритуала в литературното поле на Народна република България (НРБ).

В първата част на книгата „Срещи с вожда: Димитров, Червенков, Живков (1946–1987)" се анализира специфичната комуникация между комунистическите лидери (Георги Димитров, Вълко Червенков, Тодор Живков) и българските писатели – от инструктажи и поучения до задкулисни намеси.

Във втората част „Самокритики на български писатели (1946–1962)" се изследва феноменът на писателската „самокритика“ – ритуал, в който участват знакови фигури като Димитър Талев, Димитър Димов, Валери Петров, Фани Попова–Мутафова и др. Представена е драмата на авторите, опитващи се да съхранят своето достойнство, на фона на механизмите за производство на лоялност, разработвани от тоталитарната държава.

В третата част на изданието „Беседи с младите: Как „живи класици“ съветват младите писатели (1958–1962)" се разглежда моделът на „беседите с младите”, чрез който се упражнява административно-педагогическа власт с цел дисциплиниране и пропагандно форматиране на младите литератори под прикритието на „творческо напътствие”.

Книгата предлага задълбочен поглед към функционирането на литературата в условията на ранната НРБ и механизмите на властта за контрол и управление на творческия процес, допълват от НБУ.

/ЕМС/