Премиерата на документалната поредица за режисьора Мартин Скорсезе по Епъл Ти Ви плюс ще бъде през октомври

Елена Христова
Режисьорът Мартин Скорсезе. Снимка: АП/Markus Schreiber, File
Лос Анджелис,  
12.08.2025 20:45
 (БТА)

Премиерата на "Г-н Скорсезе" (Mr. Scorsese) - документална поредица за режисьора Мартин Скорсезе, ще бъде на 17 октомври по стрийминг платформата Епъл Ти Ви плюс, съобщи "Варайъти".

Поредицата от пет части за легендарния кинодеец е дело на режисьорката Ребека Милър, позната с работата си над филма "Тя дойде при мен" с Мариса Томей, Ан Хатауей и Питър Динклидж. 

Екипът, който работи над "Г-н Скорсезе", е получил изключителен и неограничен достъп до личните архиви на режисьора и е провел изчерпателни интервюта с него. 

Документалната поредица се основава както на разговори с Мартин Скорсезе, така и с негови приятели, членове на семейството и сътрудници, сред които Робърт Де Ниро, Даниъл Дей-Луис, Леонардо ди Каприо, Мик Джагър, Стивън Спилбърг, Шарън Стоун, Джоди Фостър, Марго Роби, Кейт Бланшет.

"Г-н Скорсезе" разглежда как колоритните житейски преживявания на Скорсезе са повлияли на неговата артистична визия. 

Документалната поредица изследва и темите, които са очаровали режисьора, включително мястото на доброто и злото във фундаменталната същност на човечеството. 

"Този проект е мечтата на всеки режисьор - да има достъп до легендите на индустрията, от самия Марти до неговите сътрудници, близки приятели и членове на семейството", казва Ребека Милър. 

"За мен беше чест, че ми се довери да създам този документален филм, който вярвам, че ще резонира с всички - от отдадените фенове на Скорсезе до всеки, който се е борил с провала и е бил устремен към звездите. Развълнувана съм да споделя един поглед към Мартин Скорсезе, който включва истинската версия за митичната и неразказвана досега история на "Шофьор на такси" и как благодарение на упоритостта и отдадеността на Марти към изкуството му, филмът е запазил своята цялост и се е превърнал в една от културно най-значимите ленти на всички времена", допълва режисьорката. 

Първите разпространени кадри показват Мартин Скорсезе и негови приятели, сред които Стивън Спилбърг, да разсъждават как режисьорската версия на "Шофьор на такси" за малко "да не види бял свят" и до какви крайности е бил готов да стигне легендарният кинодеец, за да защити  това, което по-късно ще се превърне в един от най-емблематичните му филми.

Списание ЛИК

