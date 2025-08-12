Поетесата и преводачка Димана Иванова дари свои издания на библиотеката в Русе

Поетесата и преводачка Димана Иванова дари свои издания на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе. Това съобщи Татяна Савова от културния институт в крайдунавския град.

Тя уточни, че дарението включва антология на съвременната чешка поезия „Гласове от сърцето на Европа“, на която съставител е Иванова, преведената от френски от нея стихосбирка на канадската поетеса Клодин Бертран „Отломки живот“ и своята авторска поетична книга „Розово слънце“.

Татяна Савова уточни, че Димана Иванова е родена във Варна, завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с две специалности – славянска филология с профил чешки език и литература и френска филология. Доктор по сравнително литературознание на Карловия университет в Прага. Два пъти е носител на наградата за млади чешки преводачи от конкурса „По стъпките на Григор Ленков“, организиран от Чешкия център в София, както и на награда на Съюза на преводачите в България за най-добър превод от български на чужд език през 2017 година.

Иванова е автор на няколко стихосбирки, нейни стихове са преведени и публикувани на тринадесет езика. Работила е като учител в Словакия и Англия и като координатор на проекти в Чешкия център в София. Член е на Съюза на чешките журналисти и Съюза на преводачите в България. Носител е и на международни поетични награди, отбеляза още Татяна Савова.