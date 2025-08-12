СПА: Арабският парламент приветства изявлението на австралийския премиер за признаване на държавата Палестина

Председателят на Арабския парламент (законодателният орган на Арабската лига) Мохамед ал Ямахи приветства обявеното от австралийския премиер Антъни Албанезе намерение страната му да признае държавата Палестина, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Той подчерта, че тази стъпка е напредък към международното признаване на законните права на палестинския народ, най-важното от които е създаването на тяхна независима държава със столица Йерусалим.

Ал Ямахи изрази удовлетворение от възможността Нова Зеландия да разгледа потенциално признаване на Палестина. Той похвали засилващите се международни позиции в подкрепа на правото на самоопределение на Палестина. Той призова другите страни по света да предприемат подобни стъпки, считайки подобни действия за правно и морално задължение и истински принос за прекратяване на окупацията, облекчаване на десетилетията страдания на палестинския народ и увеличаване на шансовете за постигане на справедлив и дългосрочен мир в региона.

Той подчерта, че признаването на Палестина е крайъгълният камък на всяко всеобхватно решение на палестинския въпрос, утвърждавайки дългогодишните парламентарни и дипломатически усилия на Арабски парламент в подкрепа на палестинската кауза и защитата на правата на палестинския народ на всички нива.

