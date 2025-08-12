Китай прекъсна всякакви връзки с чешкия президент след негова среща с Далай Лама

Китайското правителство съобщи днес, че е прекъснало всякакви връзки с чешкия президент Петър Павел заради скорошната му среща с Далай Лама, предаде Асошиейтед прес.

Павел се срещна с тибетския лидер в изгнание на 27 юли, за да го поздрави по случай 90-ия му рожден ден в рамките на частно пътуване до Индия.

Далай Лама живее от 1959 г. в изгнание в хималайския град Дхарамсала, когато бяга от попадналия под китайски контрол Тибет.

Тази среща „сериозно противоречи на политическия ангажимент, поет от чешкото към китайското правителство, и накърнява суверенитета и териториалната цялост на Китай“, се казва в изявление на говорител на китайското външно министерство, разпространено от китайското посолство в Прага.

„Китай категорично осъжда и твърдо се противопоставя на това и е изразил сериозен протести до чешката страна. В светлината на сериозността на провокативните действия на Павел, Китай решава да прекрати всякакво взаимодействие с него“, се допълва в документа.

Чешкото президентство засега не е коментирало китайското решение.

Президентският пост в Чехия е предимно церемониален, но и престижен. Китай поддържа връзки с чешкото правителство като цяло, отбелязва АП.